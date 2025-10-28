Preotul Adrian Agachi, consilier patriarhal coordonator la Biroul de presă şi relaţii publice al Patriarhiei Române, a declarat pentru Agerpres că persoanelor care aşteaptă să intre în Catedrala Naţională li se oferă sandvişuri şi sticle de apă, asemenea celor de la pelerinajul de pe Colina Bucuriei prilejuit de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor.

"La pelerinajul desfăşurat cu ocazia sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou s-au închinat la Sfintele Moaşte aproximativ 110.000 de pelerini în total", a mai informat consilierul patriarhal.

Peste 40.000 de pelerini au trecut până în prezent prin Sfântul Altar al Catedralei Naţionale.

Duminică, după încheierea slujbei de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, accesul credincioşilor pentru închinarea în Sfântul Altar s-a făcut în mod organizat, începând cu invitaţii oficiali din interiorul Catedralei şi continuând cu grupurile organizate din eparhii care au asistat la slujbă în spaţiul piaţetei (esplanadei) Catedralei.

Persoanele aflate în exteriorul gardului Catedralei Naţionale au avut acces la rândul de închinare la Sfântul Altar în cursul zilei de duminică numai după ce invitaţii oficiali şi grupurile organizate din eparhii au încheiat trecerea prin Sfântul Altar.

Credincioşii ortodocşi pelerini se vor mai putea închina în Sfântul Altar al Catedralei Naţionale şi în zilele următoare, inclusiv pe timpul nopţii, sfântul lăcaş urmând a fi deschis "zi şi noapte" până în ultima zi a lunii octombrie.

După 31 octombrie, Catedrala Mântuirii Neamului va rămâne deschisă, dar nu va mai fi permis accesul credincioșilor în Sfântul Altar. Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a confirmat acest lucru pentru DC News.

„Nu se restricționează nimic în afara intrării în Sfântul Altar. Catedrala Națională rămâne deschisă“, a confirmat Adrian Agachi.