€ 5.0844
|
$ 4.3591
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 10:33 29 Oct 2025 | Data publicării: 10:33 29 Oct 2025

Vidraru. Exercițiu de deversare controlată a apei din lacul de acumulare
Autor: Crişan Andreescu

vidraru_03287300
 

Un amplu exercițiu de deversare controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru a început miercuri dimineață, anunță prefectul județului Argeș, Ioana Făcăleață.

Exercițiul se desfășoară între orele 7:00 și 18:00, urmând să fie eliberate cantități diferite de apă, cu debite în creștere, pentru a verifica modul în care albia râului Argeș poate prelua volumele evacuate în condiții de siguranță.

'Scopul exercițiului este testarea condițiilor reale de deversare controlată a apei, în contextul în care, în luna decembrie, va începe golirea barajului Vidraru pentru lucrările de retehnologizare a Amenajării Hidroenergetice Vidraru. Am dispus mobilizarea tuturor instituțiilor implicate, astfel încât exercițiul să se desfășoare în deplină siguranță', a transmis Ioana Făcăleață într-o postare pe Facebook.

În teren acționează peste 200 de oameni: reprezentanți ai Hidroelectrica, ai Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea, ai Direcției Silvice, ai Agenției pentru Protecția Mediului, polițiști, jandarmi, pompieri, precum și angajați ai primăriilor din comunele Arefu și Corbeni.

A fost instituit Centrul de comandă și coordonare la Primăria Corbeni, zona din aval de barajul Vidraru fiind monitorizată permanent, atât de la sol, cât și din aer, cu ajutorul a cinci drone.

'Fac un apel ferm către locuitorii din zonele vizate și către turiști: pentru siguranța dumneavoastră, nu vă apropiați de albia râului Argeș! Cetățenii au fost deja informați despre acest exercițiu prin adunări publice, panouri informative, anunțuri din casă în casă, iar în această dimineață a fost emis și un mesaj Ro-Alert', se mai menționează în postare.

Specialiștii din cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea au finalizat, în urmă cu o zi, marcarea secțiunilor de măsurare a nivelului apei pe sectorul dintre barajul Vidraru și acumularea Oești, precizează Agerpres.

'Pe această porțiune, în data de 29 octombrie 2025, debitele vor fi majorate în cadrul exercițiului de simulare privind deversarea controlată a unor volume de apă din lacul de acumulare Vidraru. Mirele hidrometrice suplimentare au fost montate în punctele de verificare pentru a permite monitorizarea în timp real a nivelurilor și debitelor de apă', au precizat reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea.

Hidroelectrica a început, în 1 august, prima etapă a procesului de golire controlată a acumulării Vidraru, cu un termen estimat de finalizare în 28 februarie 2026, pentru asigurarea condițiilor tehnice de efectuare a lucrărilor de retehnologizare din cadrul lucrării 'Retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru', a informat compania.

Conform aceleiași surse, aceasta este prima golire completă din istoria barajului Vidraru de după anul 1974, o lucrare tehnică majoră, necesară pentru evaluarea și modernizarea barajului și a echipamentelor sale după aproape 50 de ani de exploatare continuă.

Golirea controlată a lacului se face prin turbinare și apoi prin evacuare prin uvrajele barajului, fiind programată în mai multe etape succesive, în perioada 1 august 2025 - 28 februarie 2026. În fazele finale ale procesului, debitele vor fi evacuate controlat în aval, în albia râului Argeș, cu valori cuprinse între 20 și 47 mc/s.

Contractul pentru retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru, în valoare de 188,382 de milioane euro, fără TVA, a fost semnat în iulie 2024 și face parte din strategia de investiții a companiei.

Hidrocentrala Vidraru, pusă în funcțiune la data de 9 decembrie 1966, utilizează potențialul hidroenergetic al Argeșului pe un sector de 28 de kilometri lungime, între Cumpăna și Oești, valorificând o cădere totală de apă de 324 de metri. Lacul de acumulare are un volum total de 465 de milioane de metri cubi, din care 320 de milioane de metri cubi reprezintă volumul util.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Remus Pricopie: E cazul să ne punem centurile de siguranță. Nu vor fi zile ușoare
Publicat acum 19 minute
Chirieac, după anunțul retragerii trupelor SUA: Politica anti-Trump a reziștilor ne-a adus aici. Vestea e cumplită, înspăimântătoare!
Publicat acum 26 minute
Protest la Guvern! Mii de oamenii au ieșit în stradă
Publicat acum 29 minute
(P) ILFOV | „Călătorind prin lume”, spectacol de excepție în Buftea
Publicat acum 57 minute
Pas uriaș în lupta cu cancerul pancreatic: un test respirator ar putea depista boala din timp
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Oct 2025
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 27 Oct 2025
Nou-născut aruncat de la etajul 4 de către sora de 5 ani, posibil din gelozie
Publicat pe 27 Oct 2025
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat pe 28 Oct 2025
Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău
Publicat pe 27 Oct 2025
Gabriela Firea, marea absentă de la Catedrala Națională. Victor Ciutacu: E cea mai mare mizerie posibilă/ Reacțiile oamenilor
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close