€ 5.0845
|
$ 4.4165
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 18:16 06 Noi 2025

Atenționare de călătorie în Bulgaria
Autor: Ioan-Radu Gava

efect-neasteptat-al-aderarii-romaniei-la-schengen_75014000 Foto: Agerpres
 

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Bulgaria.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Bulgaria asupra faptului că autoritățile bulgare au modificat legea privind circulaţia pe drumurile publice din această țară, prin introducerea obligativității achitării pe loc a amenzilor primite în trafic.

Măsura este aplicabilă conducătorilor auto care nu au domiciliul pe teritoriul Bulgariei, inclusiv cetățenilor români.

Plata contravenției se va achita pe loc prin card bancar, autospecialele poliției fiind dotate cu aparat de tip POS sau la cel mai apropiat automat de plată unde echipajul de poliţie îl va conduce pe conducătorul auto amendat.

Cuantumul amenzilor nu va putea fi achitat în numerar.

Refuzul de a achita amenzile în condițiile de mai sus atrage posibilitatea reținerii certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor de înmatriculare, în baza unui ordin emis de agentul constatator, ordin cu valabilitate de maximum trei luni. Acesta poate fi anulat oricând în acest interval de timp, în condițiile achitării amenzii.

Cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie numărul telefonului de urgență al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758.

MAE recomandă și consultarea paginilor web http://sofia.mae.ro și www.mae.ro.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

atentionare de calatorie
bulgaria
romani
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Ilie Bolojan dezvăluie ce i-a spus afaceristul Fănel Bogos
Publicat acum 16 minute
Răspunsul de milioane dat de fiica cea mare a lui Kim Kardashian despre „tatuajele și piercingurile de pe față”
Publicat acum 40 minute
FC Basel - FCSB: Campioana României trimite un prim' 11 de forță împotriva elvețienilor / livetext
Publicat acum 52 minute
CEO-ul Grupului PPC subliniază în cadrul P-TEC 2025 importanța vitală a energiei și a noilor tehnologii în dezvoltare
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Mihai Barbu, suspendat din funcțiile de președinte PNL Vaslui și trezorier al partidului / A fost plasat sub control judiciar
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Noi 2025
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 04 Noi 2025
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
Publicat pe 04 Noi 2025
S-a terminat cu comportamentele deviante în Delta Dunării. Ștefan Paul Ivanov: Suntem mii de oameni care acționăm
Publicat acum 10 ore si 6 minute
Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”
Publicat pe 05 Noi 2025
Tsunami! Politicienii care schimbă lumea. Bogdan Chirieac îl reevaluează pe Nicușor Dan: Cel mai de succes din istoria României
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close