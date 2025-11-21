€ 5.0889
|
$ 4.4142
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0889
|
$ 4.4142
 
DCNews Stiri Info utile Drum de legătură între Dâmbovița și Prahova
Data publicării: 09:56 21 Noi 2025

Drum de legătură între Dâmbovița și Prahova
Autor: Crişan Andreescu

iedera
 

Un drum de legătură care va lega Dâmbovița de Prahova este aproape gata, a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.

"Am fost pe teren cu primarul comunei Iedera, să vedem cum se lucrează pe DC 115 B, un proiect derulat cu sprijinul Consiliului Județean Dâmbovița, prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.

Acest drum, care leagă Dâmbovița de Prahova, este aproape gata, iar beneficiile se văd deja: acces mai bun, circulație mai sigură și o legătură esențială pentru locuitorii din zonă.

Așa demonstrăm, încă o dată, că DEZVOLTĂM DÂMBOVIȚA: prin proiecte concrete, care schimbă viața de zi cu zi a comunităților. Continuăm împreună!", a spus liderul PSD Dâmbovița.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Orașul din România care va avea primul tren suspendat grație finanțării europene
Publicat acum 16 minute
Nicușor Dan a spus de ce l-a dat afară pe Ludovic Orban: "Uneori se mai întâmplă telenovele"
Publicat acum 25 minute
Balustradă sticlă laminată: soluția modernă pentru scări sigure și luminoase
Publicat acum 28 minute
Nicușor Dan râde întrebat dacă ar trebui să se retragă Cătălin Drulă: Pentru Anca Alexandrescu?
Publicat acum 33 minute
Bolnavii de cancer, "indignați" de declarațiile lui Nicușor Dan despre redirecționarea banilor din sănătate către apărarea Ucrainei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Noi 2025
Situație hilară la nodul A0-A1. Titi Aur: E lipsă totală de coerență, este neatenție, nesimțire, habar nu am / video
Publicat pe 19 Noi 2025
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 20 Noi 2025
Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției
Publicat acum 23 ore si 46 minute
Alertă pentru toți românii! Actualizați, de urgență, aceste aplicații
Publicat pe 19 Noi 2025
Marcel Ciolacu, după mișcarea lui Nicușor Dan: Dacă făcea PSD-ul așa ceva, ne arunca lumea cu pietre-n cap
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Eugen Teodorovici
Vlad Gheorghe
Alexandru Zidaru
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close