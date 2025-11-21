Drum de legătură între Dâmbovița și Prahova

"Am fost pe teren cu primarul comunei Iedera, să vedem cum se lucrează pe DC 115 B, un proiect derulat cu sprijinul Consiliului Județean Dâmbovița, prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.

Acest drum, care leagă Dâmbovița de Prahova, este aproape gata, iar beneficiile se văd deja: acces mai bun, circulație mai sigură și o legătură esențială pentru locuitorii din zonă.

Așa demonstrăm, încă o dată, că DEZVOLTĂM DÂMBOVIȚA: prin proiecte concrete, care schimbă viața de zi cu zi a comunităților. Continuăm împreună!", a spus liderul PSD Dâmbovița.