Pelerinaj la Prislop. Arsenie Boca va fi canonizat

Sfântul Ardealului, Arsenie Boca, va fi canonizat, iar Mănăstirea Prislop va deveni loc de pelerinaj și credință. Evenimentul va avea loc la finalul lunii noiembrie.

La finalul lunii noiembrie, mii de credincioși se vor reuni la Mănăstirea Prislop pentru a-l cinsti pe Sfântul Ardealului, Arsenie Boca. Episcopia Devei și a Hunedoarei a anunțat când va avea loc canonizarea lui Arsenie Boca.

În perioada 27-28 noiembrie 2025, Mănăstirea Prislop din județul Hunedoara va găzdui evenimentele liturgice dedicate proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, moment așteptat de zeci de ani de credincioșii care îl cinstesc pe cel numit Sfântul Ardealului.

Programul liturgic al evenimentelor

Sărbătoarea va începe joi, 27 noiembrie 2025, la ora 16.00, cu Slujba Privegherii oficiată în cinstea Sfântului Arsenie de la Prislop, un moment de rugăciune și reculegere la care sunt așteptați numeroși pelerini.

Evenimentul va continua vineri, 28 noiembrie 2025, începând cu ora 9.00, când la altarul de vară al mănăstirii se va săvârși Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie arhierească, transmite Episcopia Devei și a Hunedoarei.

După rugăciunea amvonului, ierarhii prezenți vor citi Tomosul sinodal de proclamare a canonizării, vor prezenta icoana oficială și vor intona troparul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, marcând astfel momentul oficial al trecerii sale în rândul sfinților.

Măsuri pentru pelerini

Accesul pelerinilor care sosesc cu autocare va fi permis numai în parcarea special amenajată a mănăstirii, în limita locurilor disponibile. După ocuparea acestora, autoritățile nu vor mai permite intrarea altor autocare pentru a preveni blocajele de trafic.

Cei care vin cu autoturisme personale sunt rugați să respecte indicațiile agenților rutieri, fiind îndrumați să parcheze pe marginea carosabilului, spre acostament, pe un singur sens, în funcție de ordinea sosirii. Topografia zonei și capacitatea redusă de parcare fac necesară o gestionare strictă a fluxului de pelerini.

Părintele Arsenie Boca va fi cinstit cu numele "Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop", ziua sa de prăznuire fiind stabilită la 28 noiembrie.

Considerat unul dintre cei mai importanți predicatori și duhovnici din România, Arsenie Boca s-a călugărit în 1939, a fost preot și stareț, iar influența sa spirituală continuă să fie puternică. Mănăstirea Prislop a devenit un important loc de pelerinaj, unde anual, în preajma trecerii sale la cele veșnice, mii de credincioși vin să se roage la mormântul său.