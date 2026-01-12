€ 5.0887
Câștiguri sigure și fără impozite: Ministerul Finanțelor a lansat prima ediție TEZAUR din 2026
Data actualizării: 11:59 12 Ian 2026 | Data publicării: 10:53 12 Ian 2026

Câștiguri sigure și fără impozite: Ministerul Finanțelor a lansat prima ediție TEZAUR din 2026
Autor: Iulia Horovei

bani, lei romanesti Imagine cu bani, lei românești și euro. Foto: Agerpres

Ministerul Finanțelor a lansat, luni, 12 ianuarie, prima ediție a programului de titluri de stat TEZAUR din acest an.

 

Ministerul Finanțelor a lansat luni, 12 ianuarie, prima ediție a programului de titluri de stat TEZAUR din acest an, potrivit unui comunicat de presă.

Astfel, în perioada 12 ianuarie 2026 – 6 februarie 2026, românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,40%, 7%, respectiv, 7,40%. Ministerul susține că opțiunile TEZAUR „oferă persoanelor fizice o nouă oportunitate de economisire în condiții avantajoase”.

Veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată.

Când și unde pot fi cumpărate titlurile de stat

  • Între 12 ianuarie 2026 – 4 februarie 2026, prin platforma Ghișeul.ro;
  • Între 12 ianuarie 2026 – 5 februarie 2026 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului. Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar. Pentru mai multe detalii cu privire la subscrierile online accesați Ghid Tezaur online și Tezaur online;
  • Între 12 ianuarie 2026 – 6 februarie 2026 de la sediul unităților Trezoreriei Statului;
  • Între 12 ianuarie 2026 – 5 februarie 2026 în mediul urban și 12 ianuarie 2026 – 4 februarie 2026 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A. 

Avantajele investiției în Programul TEZAUR

Veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile. Dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului TEZAUR sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune și orice eventuale modificări ale acestuia sunt publicate la secțiunea Titluri de stat și pe website C.N. Poșta Română S.A.

Reamintim că începând cu luna martie 2025, Ministerul Finanțelor a lansat prima ediție în care cetățenii români care au cont pe platforma Ghișeul.ro și dețin un card de debit au avut posibilitatea de a achiziționa online titluri de stat, la un click distanță.

Pentru a veni în sprijinul investitorilor cu o experiență complet digitalizată și eficientă, Ministerul Finanțelor a pregătit un ghid pentru transferul sumelor din contul de subscriere TEZAUR înapoi în contul bancar personal.

Citește și: La cât va ajunge euro în 2026. Eugen Rădulescu, consilier BNR, arată unde s-ar putea stabiliza

