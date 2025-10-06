Statul se împrumută din nou de la cetățeni. Cum poți să-ți investești banii

Așadar, dacă ai bani puși deoparte și vrei să-i investești, statul vine cu o serie de oferte prin care îi poți valorifica.
Statul vine cu noi oferte pentru cetățenii care vor să-și investească banii puși deoparte.
Ministerul Finanțelor lansează astăzi, 6 octombrie, cea de-a zecea ediție a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an, care oferă persoanelor fizice „o nouă oportunitate de economisire în condiții avantajoase”.
„Veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile. Dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului TEZAUR sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.
Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.
Prospectul de emisiune și orice eventuale modificări ale acestuia sunt publicate la secțiunea Titluri de stat și pe website C.N. Poșta Română S.A.”, se arată în comunicatul de presă al Ministerului Finanțelor.
Începând cu luna martie, Ministerul Finanțelor a lansat prima ediție în care cetățenii români care au cont pe platforma Ghișeul.ro și dețin un card de debit au avut posibilitatea de a achiziționa online titluri de stat.
de Val Vâlcu