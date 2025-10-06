Statul se împrumută din nou de la cetățeni. Cum poți să-ți investești banii

În perioada 6 octombrie - 7 noiembrie 2025, românii au posibilitatea de a investi în titlurile de stat TEZAUR, cu scadențe de 1, 3 și 5 ani, care oferă dobânzi anuale de 6,95%, 7,50% și, respectiv, 7,85%. Veniturile realizate sunt scutite de impozit. Titlurile au valoarea nominală de 1 leu și sunt emise exclusiv în formă dematerializată.

Când și unde pot fi cumpărate titlurile de stat

6 octombrie – 5 noiembrie 2025: online, prin platforma Ghișeul.ro.

6 octombrie – 6 noiembrie 2025: online, de către persoanele fizice înregistrate în Spațiul Privat Virtual (SPV). Operațiunile disponibile online includ deschiderea contului de subscriere, subscrierea propriu-zisă și viramentul sumelor din contul de subscriere către un cont bancar. Detalii suplimentare sunt disponibile în Ghid Tezaur online și Tezaur online.

6 octombrie – 7 noiembrie 2025: la sediul unităților Trezoreriei Statului.

6 octombrie – 6 noiembrie 2025 (în mediul urban) și 6 octombrie – 5 noiembrie 2025 (în mediul rural): prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.

De ce să investești în titluri de stat

„Veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile. Dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului TEZAUR sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune și orice eventuale modificări ale acestuia sunt publicate la secțiunea Titluri de stat și pe website C.N. Poșta Română S.A.”, se arată în comunicatul de presă al Ministerului Finanțelor.

Începând cu luna martie, Ministerul Finanțelor a lansat prima ediție în care cetățenii români care au cont pe platforma Ghișeul.ro și dețin un card de debit au avut posibilitatea de a achiziționa online titluri de stat.