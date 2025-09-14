Data publicării:

Doliu în lumea boxului. Un fost campion mondial a murit la numai 46 de ani

Autor: DCNews Team | Categorie: Sport

Lumea boxului este în doliu.

Boxerul britanic Ricky Hatton a murit la vârsta de 46 de ani, a anunţat duminică BBC. Hatton, fost campion mondial la categoriile superușoară și welter, s-a retras în 2012, dar urma să revină în ring anul acesta, la un eveniment programat în Dubai.

Poliţia din Greater Manchester a transmis într-un comunicat că, duminică dimineaţă, a fost descoperit un corp într-o locuinţă din Hyde, oraș situat în nordul Angliei.

„Decesul nu este tratat ca fiind suspect”, a precizat un purtător de cuvânt al poliţiei.

De-a lungul carierei sale, Hatton a obţinut 45 de victorii în 48 de meciuri, însă după retragere a vorbit deschis despre tentativele sale de sinucidere şi despre lupta cu depresia, alcoolul şi drogurile.

„O luasem razna cu băutura, iar asta m-a dus la droguri. Era ca un tren scăpat de sub control”, declara el la BBC Radio în 2016.

Momentul de glorie al lui Hatton a venit în 2005, când l-a învins pe australianul Kostya Tszyu, adăugând centura IBF la titlul WBU pe care îl deţinea deja.

El avea un palmares impecabil, 43-0, până în 2007, când a fost învins la Las Vegas de Floyd Mayweather Jr, meci după care nu a mai fost acelaşi.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Doliu în lumea boxului. Un fost campion mondial a murit la numai 46 de ani
14 sep 2025, 15:23
Înfrângere pentru Interul lui Chivu în Derby d'Italia, într-un meci dramatic
14 sep 2025, 08:51
Cupa Davis: Radu Țurcanu a adus primul punct al României în duelul cu El Salvador
14 sep 2025, 07:50
Clasamentul Superligii după rezultatul dintre U Cluj - Rapid / Programul etapei a 9-a
13 sep 2025, 09:00
Radu Ţurcanu şi Marcelo Arevalo vor deschide meciul El Salvador - România, din Cupa Davisv
12 sep 2025, 23:07
CM 2026: Peste 1,5 milioane de suporteri s-au înscris pentru cumpărarea de bilete
12 sep 2025, 11:49
ParintiSiPitici.ro
5 cuvinte interzise pe care părinții de astăzi trebuie să le readucă în vocabularul lor! Experți: „Metoda de parenting blând i-a îndepărtat de scopul real al educației”
13 sep 2025, 12:12
Carlos Alcaraz, relație cu un model american. Cine este iubita spaniolului, cu șase ani mai mare
11 sep 2025, 12:24
Reacția lui Mircea Lucescu întrebat dacă își va da demisia după Cipru - România
10 sep 2025, 08:32
Cipru - România 2-2. Situație extrem de complicată pentru calificarea la Cupa Mondială 2026
09 sep 2025, 21:18
Anca Todoni merge mai departe la San Sebastian. Optimile WTA 125 o așteaptă
09 sep 2025, 20:34
Posibile adversare de foc pentru România la barajul pentru CM 2026
09 sep 2025, 10:27
Surpriză în calificările pentru Cupa Mondială. Suedia, învinsă de Kosovo / Rezultatele zilei
09 sep 2025, 04:50
Carlos Alcaraz, la al șaselea titlu de Mare Șlem, după victoria împotriva lui Sinner la US Open
08 sep 2025, 08:06
Cum a întârziat Trump finala de la US Open, dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner
07 sep 2025, 22:21
Ilie Năstase nu renunţă la războiul cu Serena Williams. Ce a spus despre noul look al fostei sportive
07 sep 2025, 16:52
Legendele au spus „da”: Tyson și Mayweather se pregătesc pentru unul dintre cele mai așteptate meciuri din istoria boxului
07 sep 2025, 15:57
 Arina Sabalenka a câștigat al doilea său titlu consecutiv la US Open
07 sep 2025, 05:33
Jesse Marsch, selecţionerul Canadei, mesaj subtil pentru Mircea Lucescu: La 80 de ani, sper să fiu pe plajă
06 sep 2025, 10:48
Donald Trump, prezent la finala US Open dintre Alcaraz și Sinner
06 sep 2025, 09:32
Mircea Lucescu, declarație controversată după înfrângerea umilitoare: "Jocul nu a fost catastrofal"
06 sep 2025, 08:13
România - Canada, meci amical. SCOR FINAL
05 sep 2025, 20:00
US Open.  Arina Sabalenka și Amanda Anisimova în finala turneului
05 sep 2025, 09:45
Cine va intona imnul național la meciul României cu Canada
04 sep 2025, 18:20
FCSB, echipa lui Gigi Becali, amendată de UEFA cu 30.000 € după incidentele rasiste
04 sep 2025, 13:27
România, start impecabil la Campionatele Balcanice de tenis de masă: 0 înfrângeri în grupe
04 sep 2025, 10:09
ARO Câmpulung, victorie la debutul în noul sezon de Liga III
03 sep 2025, 13:31
Daniel Bîrligea nu va putea evolua în meciurile României cu Canada și Cipru
01 sep 2025, 21:19
Sorana Cîrstea, ținta unui jaf la New York. Cum au intervenit autoritățile americane
01 sep 2025, 10:03
US Open: Sabalenka și Pegula, calificate fără emoții în sferturi
01 sep 2025, 09:02
Constantin Popovici a scris istorie pentru România - a urcat pe podiumul Cupei Mondiale la sărituri de la mare înălțime
01 sep 2025, 08:20
Jaqueline Cristian, învinsă de Amanda Anisimova la US Open. Ce premiu va câștiga sportiva
31 aug 2025, 08:38
Dinamo trece de Hermannstadt după un joc entuziasmant. „Câinii roșii” urcă pe podium în campionat
30 aug 2025, 23:37
Liga Campionilor: PSG - FC Barcelona, Real Madrid - Manchester City și Inter - Liverpool, între derby-urile competiției
29 aug 2025, 09:30
 Jaqueline Cristian,  în premieră,  în turul al treilea la US Open. Sorana Cîrstea a pierdut dramatic la Karolina Muchova 
29 aug 2025, 08:39
FCSB 3 – 0 Aberdeen: Roș-albaștrii se califică în Europa League
28 aug 2025, 21:39
Amendă uriașă primită de Daniil Medvedev, după comportamentul de la US Open
28 aug 2025, 11:37
ARO Câmpulung Muscel începe noul sezon din Liga III. Ce şanse are în noul an
27 aug 2025, 11:24
Sorana Cîrstea,  în turul al doilea la US Open 
27 aug 2025, 11:14
Echipe surpriză calificate în Liga Campionilor: FC Pafos, Kairat şi Bodo/Glimt
27 aug 2025, 08:26
Jaqueline Cristian, victorie-fulger la US Open. Românca s-a calificat în turul doi după doar 65 de minute
27 aug 2025, 03:28
Carlos Alcaraz și-a explicat schimbarea radicală de look, după victoria în primul tur de la US Open - FOTO în articol
26 aug 2025, 11:47
Gabriela Ruse - Daria Kasatkina, rezultat în primul tur la US Open 
26 aug 2025, 10:23
A murit o campioană de Wimbledon/ Doliu în tenis
26 aug 2025, 10:08
Ce scrie presa italiană după debutul lui Chivu pe banca lui Inter Milano în Serie A
26 aug 2025, 10:18
US Open. Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse pe panoul principal al turneului
25 aug 2025, 15:08
Fotbalistul Marcos Olmedo a murit într-un accident rutier - Foto în articol
25 aug 2025, 11:12
Prăpastie între Universitatea Craiova și FCSB în clasamentul Superligii: Becali: Sunt praf și pulbere, epavă!
25 aug 2025, 08:33
FCSB, un singur punct în ultimele 5 etape. A pierdut acasă cu FC Argeş
24 aug 2025, 23:45
Amalia Lică a cucerit a doua medalie din istoria gimnasticii ritmice româneşti, la Rio
24 aug 2025, 23:27
CFR Cluj a încasat 11 goluri în 3 zile. După umilinţa din Suedia, vicecampioana pierde şi la Galaţi, cu Oţelul
24 aug 2025, 18:25
Cristi Chivu a anunţat echipa favorită la titlu în Serie A, înainte de debutul oficial pe banca lui Inter
24 aug 2025, 18:22
Cele mai noi știri
acum 3 minute
Șefa diplomaţiei UE, mesaj de ultimă oră despre drona care a intrat în spațiul aerian românesc
acum 27 de minute
Unicul Bugatti Brouillard din lume, realizat special pentru un om de afaceri din Olanda - Foto / Video
acum 1 ora 14 minute
Ministerul Apărării, detalii despre intervenţia în cazul dronei care a pătruns în spaţiul aerian românesc
acum 1 ora 22 minute
Investițiile din sănătate, garantate. Ce anunță ministrul Alexandru Rogobete
acum 1 ora 42 minute
Doliu în lumea boxului. Un fost campion mondial a murit la numai 46 de ani
acum 1 ora 54 minute
Filmele europene, noua sursă de finanţare pentru războiul Rusiei?
acum 3 ore 2 minute
Emmy 2025. De la "The White Lotus" la "The Penguin" - competiție strânsă pentru trofee
acum 3 ore 54 minute
Un expert intervine în scandalul eliminării plafonării la alimente: Efectul neaşteptat care a lovit tot în buzunarele românilor
Cele mai citite știri
pe 13 Septembrie 2025
Adrian Năstase remarcă o "reconciliere istorică MAE – China"
pe 13 Septembrie 2025
Ingredientul banal care șterge ridurile. Irina Loghin: O linguriță pe zi face minuni! Îl recomand femeilor
acum 4 ore 31 minute
Ucraina anunţă o lovitură devastatoare dată Flotei Ruse a Mării Negre
pe 13 Septembrie 2025
BANCUL ZILEI: Discuție între soți
pe 13 Septembrie 2025
Dronă interceptată în spaţiul aerian românesc. Update: Zelenski spune că aceasta a pătruns 10 kilometri și a operat 50 de minute
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel