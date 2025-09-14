Doliu în lumea boxului. Un fost campion mondial a murit la numai 46 de ani

Boxerul britanic Ricky Hatton a murit la vârsta de 46 de ani, a anunţat duminică BBC. Hatton, fost campion mondial la categoriile superușoară și welter, s-a retras în 2012, dar urma să revină în ring anul acesta, la un eveniment programat în Dubai.

Poliţia din Greater Manchester a transmis într-un comunicat că, duminică dimineaţă, a fost descoperit un corp într-o locuinţă din Hyde, oraș situat în nordul Angliei.

„Decesul nu este tratat ca fiind suspect”, a precizat un purtător de cuvânt al poliţiei.

De-a lungul carierei sale, Hatton a obţinut 45 de victorii în 48 de meciuri, însă după retragere a vorbit deschis despre tentativele sale de sinucidere şi despre lupta cu depresia, alcoolul şi drogurile.

„O luasem razna cu băutura, iar asta m-a dus la droguri. Era ca un tren scăpat de sub control”, declara el la BBC Radio în 2016.

Momentul de glorie al lui Hatton a venit în 2005, când l-a învins pe australianul Kostya Tszyu, adăugând centura IBF la titlul WBU pe care îl deţinea deja.

El avea un palmares impecabil, 43-0, până în 2007, când a fost învins la Las Vegas de Floyd Mayweather Jr, meci după care nu a mai fost acelaşi.

