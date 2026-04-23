€ 5.0924
|
$ 4.3551
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0924
|
$ 4.3551
 
DCNews Sport Decizia FIFA după ce apropiatul lui Trump a propus ca Italia să înlocuiască Iranul la Cupa Mondială 2026
Data actualizării: 15:12 23 Apr 2026 | Data publicării: 14:58 23 Apr 2026

Decizia FIFA după ce apropiatul lui Trump a propus ca Italia să înlocuiască Iranul la Cupa Mondială 2026
Autor: Andrei Itu

Președintele american Donald Trump. In spatele sau este drapelul american Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Paulo Zampolli, trimisul special al preşedintelui SUA pentru parteneriate globale (SEGP), a propus înlocuirea Iranului cu Italia la turneul final al Cupei Mondiale de fotbal 2026, dar ce decizie a luat FIFA?

FIFA a hotărât că nu este de acord cu înlocuierea Iranului cu Italia la turneul final al Cupei Mondiale de fotbal 2026, organizat în Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada între 11 iunie - 16 iulie, scrie BBC.

În acest moment, FIFA nu ia în calcul alegerea unui înlocuitor pentru Iran, chiar dacă iranienii au transmis că nu vor să joace în SUA meciurile programate la CM 2026.

FIFA își arată optimismul că turneul final organizat de SUA alături de Canada și de Mexic se va desfășura așa cum a fost stabilit inițial, cu Iranul pe tablou, echipă calificată la CM 2026.

Presa americană a publicat în cursul zilei de joi declarații ale lui Zampolli, un om influent din administraţia americană, în care acesta dorea ca Italia, ţara sa de origine, să ia locul Iranului la Mondial.

Paolo Zampolli: Italia ar putea înlocui Iranul la Cupa Mondială, propunere înaintată lui Donald Trump și Gianni Infantino

Confirm că le-am sugerat lui Trump şi Infantino ca Italia să înlocuiască Iranul la Cupa Mondială. Sunt originar din Italia şi ar fi un vis să-i văd pe Azzurri la un turneu găzduit de SUA. Cu patru titluri mondiale, au pedigree-ul necesar pentru a justifica includerea, a fost citat Zampolli.

Demersul are şi o motivaţie politică, de repararea a relaţiilor tensionate dintre preşedintele Trump şi prim-ministrul italian Giorgia Meloni. Cei doi lideri au schimbat critici, recent, în urma atacurilor verbale lui Trump asupra Papei Leon al XIV-lea.

Participarea Iranului la Cupa Mondială 2026 a fost pusă la îndoială în ultimele săptămâni din cauza războiului cu Statele Unite.

Săptămâna trecută, Infantino a spus că Iranul va participa la turneu, spunând pentru CNBC: Echipa iraniană va veni cu siguranţă. 

Meciurile Iranului de la Cupa Mondială 2026

Cele trei meciuri din grupă ale Iranului, contra Belgiei, Noii Zeelande şi Egiptului, sunt programate la Seattle şi Los Angeles. FIFA a respins solicitarea Iranului de a muta jocurile sale în Mexic.

SGEP este o funcţie creată în martie 2025 special pentru Zampolli, care în această calitate, acţionează ca o punte de legătură între Casa Albă şi diverse guverne sau lideri internaţionali. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
