Om de bază al lui Chivu la Inter, la un pas de Real Madrid. Pe cine vor italienii în locul său

Internaţionalul olandez Denzel Dumfries, elevul antrenorul Cristian Chivu la echipa de fotbal Inter Milano, a efectuat vizita medicală în vederea transferului său la formaţia Real Madrid, anunţă presa italiană.

Conform jurnalistului Fabrizio Romano, specializat în piaţa transferurilor din fotbalul internaţional, Real Madrid a informat deja conducerea clubului Inter Milano că va activa clauza de reziliere în valoare de 20 de milioane de euro din contractul lui Dumfries, care a efectuat testele medicale în cursul zilei de miercuri, în Olanda.

Dumfries nu a evoluat meciul de pregătire pentru Cupa Mondială 2026 pe care selecţionata „Oranje” l-a pierdut la limită în faţa Algeriei (scor 0-1), miercuri seara la Rotterdam, după ce a fost eliminat în precedenta partidă a naţionalei ţării sale.

Real Madrid îl consideră pe Denzel Dumfries înlocuitorul perfect pentru Dani Carvajal, al cărui contract a expirat la finalul sezonului şi nu a mai fost prelungit.

Inter caută înlocuitor pentru Dumfries

Pentru a suplini plecarea lui Dumfries, Chivu şi oficialii lui Inter Milano au demarat demersurile pentru recrutarea lui Marco Palestra de la rivala din Serie A Atalanta Bergamo, al cărui transfer este evaluat la aproximativ 50 de milioane de euro, notează Agerpres.

Inter, aflată la început de drum sub conducerea lui Cristian Chivu, numit antrenor în iunie 2025, a reușit un sezon de excepție.

În primul său an ca antrenor al nerazzurrilor, Chivu a condus echipa către un „event” storic, câștigând atât titlul în Serie A (al 21-lea titlu din istoria clubului), cât și Cupa Italiei.

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