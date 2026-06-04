€ 5.2592
|
$ 4.5281
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2592
|
$ 4.5281
 
DCNews Sport Om de bază al lui Chivu la Inter, la un pas de Real Madrid. Pe cine vor italienii în locul său

Om de bază al lui Chivu la Inter, la un pas de Real Madrid. Pe cine vor italienii în locul său

Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 04 Iun 2026
cristi chivu inter milano Antrenorul român de fotbal Cristian Chivu, tehnicianul echipei italiene Inter Milano. Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Real Madrid face un pas important pe piața transferurilor, club pregătit să activeze clauza de reziliere a unuia dintre cei mai importanți jucători ai campioanei Italiei, Inter Milano, echipă antrenată de românul Cristi Chivu.

Internaţionalul olandez Denzel Dumfries, elevul antrenorul Cristian Chivu la echipa de fotbal Inter Milano, a efectuat vizita medicală în vederea transferului său la formaţia Real Madrid, anunţă presa italiană.

Conform jurnalistului Fabrizio Romano, specializat în piaţa transferurilor din fotbalul internaţional, Real Madrid a informat deja conducerea clubului Inter Milano că va activa clauza de reziliere în valoare de 20 de milioane de euro din contractul lui Dumfries, care a efectuat testele medicale în cursul zilei de miercuri, în Olanda.

Dumfries nu a evoluat meciul de pregătire pentru Cupa Mondială 2026 pe care selecţionata „Oranje” l-a pierdut la limită în faţa Algeriei (scor 0-1), miercuri seara la Rotterdam, după ce a fost eliminat în precedenta partidă a naţionalei ţării sale.

Real Madrid îl consideră pe Denzel Dumfries înlocuitorul perfect pentru Dani Carvajal, al cărui contract a expirat la finalul sezonului şi nu a mai fost prelungit.

Inter caută înlocuitor pentru Dumfries

Pentru a suplini plecarea lui Dumfries, Chivu şi oficialii lui Inter Milano au demarat demersurile pentru recrutarea lui Marco Palestra de la rivala din Serie A Atalanta Bergamo, al cărui transfer este evaluat la aproximativ 50 de milioane de euro, notează Agerpres.

Inter, aflată la început de drum sub conducerea lui Cristian Chivu, numit antrenor în iunie 2025, a reușit un sezon de excepție.

În primul său an ca antrenor al nerazzurrilor, Chivu a condus echipa către un „event” storic, câștigând atât titlul în Serie A (al 21-lea titlu din istoria clubului), cât și Cupa Italiei.

Citește și: Inter, campioană pe vibe „Made in Romania”: Cristi Chivu a făcut show în vestiar pe melodia care a cucerit Italia / Video

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cristi chivu
inter
real madrid
transfer
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Zeci de mii de oameni în stradă. Val de proteste pe legea salarizării, instituții de stat complet blocate
Publicat acum 11 minute
LOTO: Peste 5,48 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, de joi, 4 iunie 2026
Publicat acum 13 minute
Spitalul din Dezna, Arad, va fi modernizat și extins pentru prima dată. Investiție de 50 milioane lei
Publicat acum 19 minute
Video - Intervenție spectaculoasă în Centrul Vechi din București. Cum a fost îndepărtat un roi de albine de pe o terasă
Publicat acum 21 minute
CCIR deschide primul birou de reprezentare externă, în China, la Guangzhou
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 2 minute
Horoscop 4 iunie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 2 minute
DIGI România, precizări despre contractul de 196 milioane euro primit prin SAFE: Acord-cadru cu SRI
Publicat acum 3 ore si 56 minute
BANCUL ZILEI: Studentul, replică savuroasă către un profesor
Publicat acum 1 ora si 49 minute
Scandal ca la ușa cortului într-un restaurant din Capitală. Andreea Bostanica și surorile Beregoi s-au luat la bătaie - VIDEO
Publicat acum 2 ore si 57 minute
Cod galben de vreme rea joi în Capitală și alte 12 județe. Avertizarea ANM
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close