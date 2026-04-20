Yahoo Mail a PICAT!

În urmă cu scurt timp, Yahoo Mail a devenit nefuncțional.
”upstream connect error or disconnect/reset before headers. reset reason: connection termination” este mesajul care este afișat de mail.yahoo.com în momentul în care se încearcă accesarea căsuței de e-mail a Yahoo.
Problema apare la afișarea pe web, nu pe telefon.
Eroarea afișată indică o problemă de infrastructură regională a Yahoo, chiar dacă nu regăsim nimic oficial în acest moment. Yahoo folosește grupuri de servere (clusters) pe zone geografice. Este posibil ca serverul care deservește România sau o parte din Europa să aibă o problemă tehnică. Cum interfața web folosește protocoale diferite față de aplicația mobilă, serverele de autentificare pentru desktop par a fi blocate, dar fiind că problema apare doar pe laptop/PC.
De altfel, amintim că Yahoo a anunțat schimbări majore în 2026, cum ar fi limitarea spațiului de stocare, iar testele sau modificările de sistem pot cauza astfel de situații temporare.
de Anca Murgoci
