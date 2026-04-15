DCNews Stiri Planul Bruxelles-ului pentru cetățenii UE. Cel puțin o zi de telemuncă/săptămână, obligatorie
Data actualizării: 21:41 15 Apr 2026 | Data publicării: 21:39 15 Apr 2026

Planul Bruxelles-ului pentru cetățenii UE. Cel puțin o zi de telemuncă/săptămână, obligatorie
Autor: Irina Constantin

steag bruxelles Sursa foto: https://www.freepik.com/, @fabrikasimf

Bruxelles-ul a elaborat un plan pentru cetățenii UE, în contextul crizei generate de războiul din Orientul Mijlociu.

Un proiect al Bruxelles-ului, consultat de publicația El Pais, arată propunerile Comisiei Europene pentru statele membre, pentru a atenua impactul conflictului din Orientul Mijlociu. Conform draftului consultat de publicația El Pais, Comisia Europeană propune, în primă fază, o zi de telemuncă obligatorie, dar și reducerea costurilor transportului în comun. 

Doar importul de combustibil, în contextul războiului declanșat asupra Iranului, a costat suplimentar Europa 22 de miliarde de euro. 

”Europa încearcă să atenueze impactul asupra facturilor la electricitate, gaze și combustibili al războiului lansat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului și al închiderii Strâmtorii Hormuz, prin care până de curând tranzitau 20% din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel mondial”, arată sursa citată. 

Citește și: Plan de urgență în UE: NATO european dacă Trump decide retragerea SUA 

Planul arată că Bruxelles-ul, prin Comisia Europeană, propune ca statele membre să implementeze măsuri imediate de sprijin pentru gospodăriile, sectoarele și industriile vulnerabile.

Printre aceste soluții urgente se numără: 

  • impunerea a cel puțin unei zile de telemuncă/săptămână
  • închiderea clădirilor publice de câte ori este posibil
  • reducerea tarifelor de transport public sau chiar gratuitatea acestuia pentru anumite grupuri. 

bruxelles
comisia europeana
razboi
iran
orientul mijlociu
