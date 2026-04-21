Data actualizării: 13:59 21 Apr 2026 | Data publicării: 13:59 21 Apr 2026

Curs leu - euro azi. Principalele cotații valutare BNR 21 aprilie 2026
Autor: Andrei Itu

imagine cu bani, lei romanesti Foto: Agerpres

Banca Naţională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință, pentru ziua de marți 21 aprilie 2026.

Conform cursului publicat, marți, 21 aprilie 2026 de către BNR, moneda naţională s-a apreciat, marţi, în raport cu euro.

Curs BNR leu - euro

Astfel, 1 euro a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0988 lei, în scădere cu 0,01 bani faţă de cotaţia precedentă, de 5,0989 lei.

Curs BNR leu - dolar, leu - franc elvețian

Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scăzut, moneda americană fiind cotată la 4,3365 lei, în urcare cu 0,24 bani (+0,05%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,3341 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în comparaie cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5603 lei, în creştere cu 1,32 bani (+0,24%) faţă de 5,5471 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit marţi până la valoarea de 667,3968 lei, de la 668,4279 lei, în şedinţa precedentă.

Curs valutar BNR 21 aprilie 2026

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, marţi, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 5,0988
1 Dolar american USD 4,3365
1 Dolar australian AUD 3,1013
1 Dolar canadian CAD 3,1746
1 Franc elveţian CHF 5,5603
1 Coroană cehă CZK 0,2098


1 Coroană daneză DKK 0,6823
1 Liră egipteană EGP 0,0837
1 Liră sterlină GBP 5,8563
100 Forinţi maghiari HUF 1,4086
100 Yeni japonezi JPY 2,7242
1 Leu moldovenesc MDL 0,2523
1 Coroană norvegiană NOK 0,4646
1 Zlot polonez PLN 1,2055


1 Rublă rusească RUB 0,0581
1 Coroană suedeză SEK 0,4734
1 Liră turcească TRY 0,0967
1 Rand sud-african ZAR 0,2650
1 Real brazilian BRL 0,8754
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6362
1 Rupie indiană INR 0,0464
100 Woni sud-coreeni KRW 0,2950
1 Peso mexican MXN 0,2503


1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5593
1 Dinar sârbesc RSD 0,0434
1 Hryvna ucraineană UAH 0,0982
1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1806
1 Baht thailandez THB 0,1351
1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5538
1 Shekel israelian ILS 1,4502
100 Rupii indoneziene IDR 0,0253
1 Peso filipinez PHP 0,0724
100 Coroane islandeze ISK 3,5606
1 Ringgi malaysian MYR 1,0971
1 Dolar singaporez SGD 3,4092
1 Gram de aur XAU 667,3968
1 DST XDR 5,9523

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.

curs valutar bnr
curs leu euro
