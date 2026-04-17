Curs valutar: € 5.0987
|
$ 4.3229
 
ANAF. Dacă te sună inspectorii pentru a-ți cere date, închide telefonul. E fraudă
Data actualizării: 12:47 17 Apr 2026 | Data publicării: 12:44 17 Apr 2026

ANAF. Dacă te sună inspectorii pentru a-ți cere date, închide telefonul. E fraudă
Autor: Crişan Andreescu

frauda1

ANAF avertizează populația privind continuarea apelurile telefonice frauduloase ale unor persoane care se recomandă inspectori ANAF Antifraudă.

Reiterăm avertizarea referitoare la continuarea tentativelor de înșelare prin vishing (phishing telefonic), prin care este furată identitatea unor inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se încearcă obținerea de date personale și bancare. Pentru a crea aparența realității, în timpul acestor apeluri sunt folosite date și nume publicate pe portalul anaf.ro, însă numerele de telefon nu aparțin instituției. 

Recomandăm să nu se dezvăluie astfel de informații niciunui interlocutor necunoscut! Inspectorii ANAF Antifraudă NU solicită telefonic date personale sau financiar-bancare.

În cazul în care sunt primite astfel de apeluri, rugăm utilizarea formularului unic de contact, disponibil la adresa www.anaf.ro/asistpublic, pentru transmiterea datelor observabile în timpul unei astfel de tentative de vishing, precum numărul de telefon de la care a fost primit apelul, data și ora apelului, sau caracteristici ale vocii apelantului care se recomandă a fi reprezentat al ANAF.

Datele identificate și indiciile primite sunt incluse în sesizarea organelor de cercetare penală, pentru instrumentarea posibilelor tentative de uzurpare a calității oficiale, preizează ANAF într-un comunicat.

