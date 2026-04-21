DCNews Stiri Info utile Banca Națională a României, la a șasea ediție a evenimentului 'Zilele Porților Deschise'
Data publicării: 15:41 21 Apr 2026

Banca Națională a României, la a șasea ediție a evenimentului 'Zilele Porților Deschise'
Autor: Crişan Andreescu

bnr-tezaur_47951100 Foto: Crișan Andreescu

Banca Națională a României invită publicul interesat să participe la cea de-a șasea ediție a evenimentului Zilele Porților Deschise pentru a marca împlinirea a 146 de ani de la înființare, conform unui comunicat de presă

Evenimentul se va desfășura în perioada 23-24 aprilie 2026, când vor fi organizate tururi ghidate de aproximativ 30 de minute, fără programare prealabilă, în intervalul 11:00-19:00 (ultima oră de intrare fiind 18:00), în grupuri de maximum 20 de persoane.

'Pe parcursul vizitelor publicul va avea acces în cele mai spectaculoase spații ale Palatului Vechi al BNR din strada Lipscani nr. 25 (inclusiv la sala Consiliului de Administrație și cabinetul istoric al Guvernatorului BNR), va afla informații inedite despre istoria noastră și va putea admira cele mai importante obiecte expuse în cadrul Muzeului BNR. Totodată, vizitatorii vor descoperi și fascinanta istorie a monedei naționale prin intermediul expoziției 'Banii ne vorbesc: istoria leului de la metal la polimer', realizată în colaborare cu Regia Autonomă Monetăria Statului și Regia Autonomă Imprimeria BNR, și vor admira câteva dintre lingourile din aur care fac parte din rezerva internațională a României. Accesul se va realiza prin str. Lipscani, nr. 25', se arată în comunicat.

Banca centrală precizează că evenimentul se va desfășura, în aceeași perioadă, și în mai multe sucursale și agenții BNR din teritoriu, care vor fi deschise publicului: sucursalele regionale Cluj, Dolj, Iași, Timiș și agențiile Argeș, Bacău, Brăila, Buzău, Gorj, Maramureș, Mureș, Prahova, Sibiu și Suceava. În cadrul acestora sunt organizate secțiuni expoziționale dedicate începuturilor monedei naționale, istoriei bancnotelor românești, precum și istoriei tezaurului BNR evacuat la Moscova în timpul Primului Război Mondial.

BNR reamintește faptul că oferă permanent tururi ghidate gratuite pentru publicul interesat de moștenirea istorică, monetară și culturală a Băncii Naționale a României, cu programare prealabilă. (Agerpres)

