Speli vasele în timp ce gătești? Ce spune acest obicei despre tine, potrivit experților
Data actualizării: 22:38 22 Apr 2026 | Data publicării: 22:18 22 Apr 2026

Speli vasele în timp ce gătești? Ce spune acest obicei despre tine, potrivit experților
Autor: Darius Mureșan

femeie care spala vase Sursa foto: Freepik, @senivpetro

Modul în care alegi să faci curățenie în bucătărie spune mai multe despre tine decât ai putea crede.

Când vine vorba de gătit și curățenie în bucătărie, oamenii au obiceiuri foarte diferite. Unii preferă să spele vasele și să facă curățenie la final, după ce termină de gătit, iar alții fac ordine pe parcurs pentru a-și ușura munca. Specialiștii sunt de părere că persoanele care mențin ordinea în mod constant au anumite trăsături comune, potrivit 20minutos.es

Experții susțin că nu există un mod corect de a face lucrurile și fiecare este liber să aleagă varianta care i se potrivește și care îl face să se simtă confortabil, însă cei care fac curățenie în timp ce gătesc au de obicei câteva trăsături comune.

Aceștia sunt oameni care nu așteaptă să se simtă motivați să acționeze, nu așteaptă ca mizeria să se acumuleze înainte de a începe, fac curățenie și ordine imediat ce apare murdăria și înțeleg această abordare ca o modalitate de a se simți mai calmi și mai confortabili.

Ei anticipează viitorul, se gândesc la confortul lor ulterior și preferă să facă curățenie în timp ce gătesc pentru a evita efortul și tensiunea de mai târziu. De asemenea, preferă să rezolve lucrurile imediat, când sunt mai ușor de gestionat.

Dezordinea le afectează concentrarea

Potrivit specialiștilor, persoanele care fac curățenie în timp ce gătesc sunt deranjate de dezordine, pentru că le afectează concentrarea. Acest lucru le ajută să evite efortul mental, dar au și un simț mai mare al responsabilității, deoarece nu amână sarcinile restante. Acești oameni sunt buni la anticiparea și planificarea a tot ceea ce trebuie să facă în timp ce gătesc și știu cum să-și gestioneze timpul.

„A face curățenie în timp ce gătesc nu este atât o obsesie pentru ordine, cât mai degrabă o modalitate de a se simți mai confortabil”, explică psihologul Leticia Martín Enjuto în Cuerpomente. „Nu văd curățenia ca pe ceva separat de gătit, ci ca pe o parte a procesului.” Potrivit acesteia, nu este nimic ciudat, ci un obicei care îi ajută să se simtă mai bine.

