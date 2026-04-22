Premieră națională: FNGCIMM a semnat primele 16 protocoale de colaborare cu brokeri de credite în doar 3 săptămâni

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) marchează un pas important în modernizarea accesului la finanțare: în doar trei săptămâni de la lansarea apelului către parteneri, 16 brokeri de credite au semnat protocoalele de colaborare.

Inițiativa FNGCIMM poziționează brokerul de credite într-un facilitator activ în relația cu antreprenorii, oferind acces mai rapid la instrumentele de garantare și contribuind la reducerea birocrației și a timpilor de așteptare. Demersul a fost bine primit de piață, brokerii apreciind deschiderea instituției de a colabora direct cu profesioniștii din domeniu.

Această deschidere a FNGCIMM către piața de consultanță financiară reprezintă o premieră la nivel național și marchează o schimbare de paradigmă în relația cu mediul privat iar ritmul rapid de semnare a protocoalelor confirmă interesul crescut pentru intermediere în zona IMM-urilor și evidențiază nevoia antreprenorilor de a beneficia de ghidaj specializat în accesarea soluțiilor financiare.

Un aspect esențial al acestui demers îl reprezintă feedback-ul pozitiv primit din partea partenerilor, care au apreciat deschiderea unei instituții cu capital integral de stat către colaborarea cu brokerii de credite. Această inițiativă aliniază FNGCIMM la tendințele europene, unde antreprenorii aleg din ce în ce mai mult să externalizeze componenta financiară către specialiști, pentru a se concentra pe dezvoltarea propriului business.

Protocoalele de colaborare vizează două direcții principale:

*Informare: Brokerii prezintă potențialilor clienți produsele FNGCIMM;

*Asistență: Brokerii sprijină antreprenorii în înțelegerea mecanismelor de garantare și în pregătirea documentației necesare, contribuind la un proces eficient și bine structurat.

Produsele de garantare incluse în parteneriate sunt adaptate în funcție de specificul colaborării:

Notă: Valorile menționate pentru PLAFON și OPTIMM sunt în funcție de finanțator. Pentru EXPRESA, valoarea reprezintă expunerea pe debitor sau grup de debitori.

„Interesul ridicat pentru acest tip de parteneriat confirmă relevanța demersului nostru. Prin colaborarea cu brokerii de credite, aducem soluțiile de garantare mai aproape de antreprenori, prin intermediul unor profesioniști care le înțeleg nevoile. Expertiza brokerilor, susținută de mecanismele noastre de garantare, creează un cadru eficient pentru dezvoltarea proiectelor de investiții” – Managementul FNGCIMM

FNGCIMM continuă să primească solicitări din partea brokerilor de credite care doresc să se alăture acestei inițiative și să contribuie la facilitarea accesului la finanțare pentru mediul de afaceri.

Brokerii interesați de încheierea unui protocol de colaborare sunt invitați să transmită o solicitare la adresa de e-mail: comercial@fngcimm.ro.

Despre FNGCIMM

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

FNGCIMM acordă garanții din surse proprii și din surse în administrare și instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.

Garanţia FNGCIMM SA - IFN poate acoperi maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși echivalentul a 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator.

FNGCIMM SA - IFN colaborează cu 20 instituţii financiare și oferă una dintre cele mai rapide forme de garantare. Garanția FNGCIMM SA - IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

FNGCIMM SA - IFN asigură o acoperire teritorială națională și funcționează după reguli şi principii europene în baza apartenenței sale la AECM (Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare – asociație ce reunește 50 de societăți de garantare mutuale, private și publice, din 32 de state, majoritatea membre ale UE, precum și din Moldova, Turcia, Serbia, Bosnia și Herzegovina, Ucraina și Kosovo).