Subcategorii în Politica

PSD nu este de acord cu vânzarea unor companii de stat. Critici la adresa Oanei Gheorghiu și a lui Ilie Bolojan: "Un act de sfidare la adresa românilor"!
Data actualizării: 18:13 16 Apr 2026 | Data publicării: 17:57 16 Apr 2026

PSD nu este de acord cu vânzarea unor companii de stat. Critici la adresa Oanei Gheorghiu și a lui Ilie Bolojan: "Un act de sfidare la adresa românilor"!
Autor: Doinița Manic

imagine cu Sorin Grindeanu care intra in sediul psd PSD susține că vânzarea companiilor de stat nu a fost discutată în Coaliție. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

PSD transmite că se opune demersurilor asumate de Ilie Bolojan și Oana Gheorghiu privind vânzarea unor companii de stat.

PSD respinge vânzarea companiilor strategice ale statului român. Reacția partidului vine după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat că Guvernul analizează listarea la bursă a mai multor companii de stat, printre care CEC Bank și Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța. S-ar lua în calcul și vânzarea unor pachete minoritare în companii deja listate, precum Hidroelectrica și Romgaz, prin mecanisme rapide de piață.

PSD susține că nu a fost consultat pe tema acestor vânzări și că în Coaliție nu au existat discuții pe acest subiect.

PSD, despre vânzarea unor companii de stat: Un act de sfidare la adresa românilor!

"PSD se opune demersurilor asumate de prim-ministrul Bolojan și de vicepremierul Oana Gheorghiu privind vânzarea unor companii de stat profitabile, care au rol major în ansamblul de securitate al țării. Inițierea unui astfel de demers de la cel mai înalt nivel guvernamental reprezintă un act de sfidare la adresa românilor!

PSD nu a fost consultat pe tema vânzării unor pachete de acțiuni din companiile strategice. Nu a existat nicio discuție în Coaliție pe acest subiect, iar reprezentanții PSD din Guvern s-au opus explicit inițiativei prim-ministrului și viceprim-ministrului

Scoaterea la vânzare a celor mai profitabile companii de stat, în plină criză energetică și financiară, reprezentă un atentat la siguranța națională a statului român.

Este cu atât mai grav cu cât tendința generală la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene este de naționalizare sau de răscumpărare a activelor unor companii de stat, pentru a-și consolida securitatea energetică și economică.

"Invocarea PNRR pentru justificarea acestei inițiative, un act de dezinformare publică"

Invocarea PNRR pentru justificarea acestei inițiative reprezintă un act de dezinformare publică. Nu există vreo obligație a României de a vinde, în plină criză energetică și financiară, companii precum Romgaz, Salrom, Romarm, CEC Bank, Portul Constanța sau Compania de Aeroporturi București. Singura companie la care se face referire este Hidroelectrica, pentru care România s-a angajat, la momentul redactării PNRR, să listeze la bursă un pachet de 15%, nu 20%, cum propune vicepremierul Oana Gheorghiu. 

Chiar și în acest caz, având în vedere conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu, care pun o presiune uriașă asupra securității energetice a României, premierul, vicepremierul și ministrul Fondurilor Europene ar fi trebuit să fi renegociat jalonul respectiv (122), nu să scoată la vânzare cea mai profitabilă companie din sistemul energetic național.

PSD susține nevoia de restructurare a unor companii de stat, dar se opune categoric vânzării lor, mai ales în situația în care acestea realizează profituri consistente și au un rol strategic pentru economia națională", transmite PSD într-un comunicat de presă.

Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
”V-a sunat Lia?”. Nicușor Dan, inițial blocat: M-am și întâlnit cu dânsa. La Cotroceni, da
Publicat acum 11 minute
Papa Leon al XIV-lea, mesaj pentru liderii politici: „Lumea, devastată de tirani”
Publicat acum 21 minute
Fost portar al lui Arsenal Londra și al naționalei Austriei a murit tragic într-un accident rutier. Alex Manninger avea 48 ani / Foto
Publicat acum 27 minute
Sport gratuit în București: Sectorul 3 deschide două noi baze sportive pentru comunitate
Publicat acum 46 minute
Ilie Bolojan nu pleacă din Guvern. Ce se întâmplă în scenariul în care PSD își retrage miniștrii, cum a făcut, în 2009, cu Guvernul Boc
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 49 minute
Ce s-a întâmplat la ultima ședință de Guvern înainte de votul PSD. Detalii din culise / video
Publicat acum 11 ore si 18 minute
Horoscop 16 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 30 minute
Péter Magyar face o schimbare care-l va deranja pe Orbán: Pleacă de la „mănăstire“
Publicat acum 7 ore si 19 minute
Șefa CCR explică anularea alegerilor. Simina Tănăsescu: Eu nu am televizor acasă
Publicat acum 10 ore si 19 minute
BANCUL ZILEI: Papagalul vorbitor
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
