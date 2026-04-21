Deputatul Petre Emanoil Neagu a lăsat PSD pentru PNL. Romeo Lungu, șef PSD: Mă bucur că a plecat pentru că nouă nu ne plac trădătorii

Președintele PSD Buzău, deputatul Romeo Lungu, a comentat decizia lui Petre Emanoil Neagu.

„Mă bucur că a plecat pentru că nouă nu ne plac trădătorii. Din 2008, de când a venit în partid, PSD i-a oferit toate funcțiile posibile: Director URBIS, consilier județean, vicepreședinte al Consiliului Județean, președinte al Consiliului Județean, deputat. Iar dumnealui, cu maturitatea vârstei de 67 de ani, a ales să trădeze interesele cetățenilor, alegând interesul personal.

Pe de o parte însă, plecarea sa face și bine partidului, pentru că lasă loc generației tinere, care este mult mai competentă și mai atașată valorilor social-democrate. Îi urez succes și energie în noua aventură politică, la 67 de ani, e reconfortant să vezi că omul încă își caută… orientarea!”, a transmis președintele PSD Buzău, Romeo Lungu.