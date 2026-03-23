DCNews Politica Ședință decisivă în PSD despre ieșirea de la guvernare
Data publicării: 08:31 23 Mar 2026

Ședință decisivă în PSD despre ieșirea de la guvernare
Autor: Roxana Neagu

Sorin Grindeanu Inquam Photos Octav Ganea Sorin Grindeanu, președinte PSD. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Iese sau nu iese PSD de la guvernare?

Biroul Permanent Naţional al PSD se reuneşte, astăzi, la sediul central, unde urmează să decidă calendarul pentru consultarea internă cu privire la ieşirea sau nu de la guvernare a PSD.

Şedinţa va începe la ora 10:00 şi va fi în sistem hibrid, cu participare fizică şi online, a anunțat PSD. 

”Unele sunt pe plus”, recunoaște Sorin Grindeanu

Vineri, după adoptarea bugetului de stat pe 2026, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a precizat că în Biroul Permanent Naţional de luni se va decide calendarul privind consultarea internă.

"Bugetul contează atunci când colegii mei vor vota şi modul în care s-a derulat activitatea guvernamentală în toate aceste luni, contează modul în care s-a interacţionat în cadrul Guvernului, contează modul în care au fost luate în seamă propunerile PSD. Unele sunt pe plus, dar să fiţi siguri că vom spune şi punctele plus şi punctele minus şi mai ales vom începe cu propria analiză", a spus Sorin Grindeanu.

PSD nu face alianță cu AUR, nici nu va susține un guvern minoritar

Potrivit liderului PSD, în consultarea internă, membrii PSD vor hotărî dacă este oportună schimbarea premierului.

El a menţionat că va merge la Bruxelles pentru a informa Partidul Socialist European despre evaluarea internă. În opinia sa, "toate variantele sunt pe masă", adăugând că PSD nu va vota un guvern minoritar şi nu va face alianţă cu AUR.

