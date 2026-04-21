Ilie Bolojan, la mâna lui George Simion. Bogdan Chirieac arată cum se poate ieși din criza politică

Într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, marți, la emisiunea moderată de jurnalistul Claudiu Giurgea, analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat cum vede nevoia ca de apă a PNL și USR de voturile parlamentarilor AUR, astfel încât Ilie Bolojan să rămână în funcție cu un Guvern minoritar susținut din Parlament de partidul lui George Simion.

Această situație nu arată decât „ipocrizia“ celor două partide după „etichetele puse anapoda“, potrivit lui Bogdan Chirieac.

„AUR era, pentru coaliția aflată la putere, un partid pro-rus. Apelurile făcute, glasul rațiunii care spunea că în România sunt foarte puțini pro-ruși - probabil că SOS România e partidul pro-rus, fiindcă doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă își asumă acest lucru - nu au fost luate în seamă.

AUR e un partid care s-a lipit de Bruxelles, s-a lipit de Washington. Nu, erau pro-ruși. Încercam să le spunem că este un partid care a primit voturile antisistem, oamenii au fost sătui de partidele clasice și au spus să vină ceva nou, AUR și liderii săi, Călin Georgescu, George Simion.

Când nu aveai treabă cu ei, atunci erau pro-ruși. Acum, că te-a abandonat PSD, nu mai sunt pro-ruși, ci sunt proeuropeni, iar ca să nu le facem și loc la masă, sperăm să ne sprijine din Parlament“, a explicat Bogdan Chirieac.

Se pare că ar exista și negocieri între diverși reprezentanți AUR și Guvernul Bolojan, astfel încât partidul lui George Simion să primească niște secretari de stat în urma susținerii Executivului.

„Înțeleg totuși că a avut loc o negociere în care persoane din AUR, propuse de partid, și ar urma să ocupe posturi de secretari de stat, subsecretari de stat, pe la agenții, pe la deconcentrate, astfel încât guvernul să fie mai stabil“, a spus Bogdan Chirieac amintind de Călin Popescu-Tăriceanu, care „a mers doi ani cu un Guvern minoritar, sprijinit din Parlament de PSD-ul condus de Mircea Geoană“.

„Ipocrizia politică în vremea lui Ilie Bolojan chiar nu mai cunoaște limite. El știa că nu e pro-rus, dar se gândea că-i face bine dacă-l ține acolo și arată dușmanul de clasă, dușmanul României etc. Când l-a abandonat PSD, a luat acest partid și a spus că uite, ne sprijină, noi nu ignorăm pe nimeni și discutăm cu fiecare parlamentar. Deci nu a exclus nici SOS, nici POT, nici PACE. Nu a exclus niciun parlamentar care îi poate fi de folos“, a punctat Bogdan Chirieac.

Cum poate fi depășită criza politică?

De asemenea, analistul politic a precizat și care este cea mai simplă soluție pentru a depăși actuala criză politică. Scenariul demisiei lui Ilie Bolojan ar readuce PSD în Guvern și Executivul ar fi condus tot de un reprezentant al PNL.

„Ilie Bolojan ține de fotoliul de premier din orgoliu orb. Un orgoliu care l-a împins ca în 10 luni să fie un prost manager al României și un prost negociator. Nu are cu ce se lăuda. De 10 luni, domnul Bolojan a băgat România în recesiune și o va ține multă vreme acolo prin deciziile luate. În criză economică nu majorezi taxele și impozitele, nu faci asta. Cheltuielile statului nu le-a tăiat și a blocat economia.

Ne dăm peste cap acum, tăiem Carpații de la rădăcină și mergem să-i aruncăm în Marea Neagră, când soluția simplă este ca domnul Bolojan să demisioneze, mâine dimineață, Nicușor Dan să numească o altă personalitate de la PNL în funcția de premier - că PSD nu a zis că nu mai dorește la guvernare, ci că nu-l mai vrea pe Ilie Bolojan - mâine seară au loc audierile în comisiile parlamentare, iar joi avem Guvern“, a punctat Bogdan Chirieac în emisiunea moderată de Claudiu Giurgea.

Bogdan Chirieac: Vrei să conduci țara cu 13%?

Dacă s-ar întâmpla acest lucru, criza politică ar fi depășită, iar presiunea de pe cursul leu/euro s-ar diminua. Bogdan Chirieac a punctat rolul determinant al guvernatorului Mugur Isărescu în menținerea stabilă a cursului valutar.

„Eu nu știu cum ține Mugur Isărescu cursul leu/euro în acest moment, e un magician, numai el poate să facă asta“, a zis Bogdan Chirieac.

Nu în ultimul rând, ar fi foarte greu pentru România ca pe lângă actuala criză economică profundă generată de Ilie Bolojan și pe lângă criza internațională din Strâmtoarea Ormuz să se mai suprapună și criza unui Guvern minoritar.

„Nu, nu se poate. Dânsul vrea să ne conducă, deși are un partid care a câștigat 13% la ultimele alegeri. Cu 13% - partidul de pe locul 3 - vrei să conduci țara?“, s-a întrebat retoric Bogdan Chirieac.

„Ba mai dai și o declarație iresponsabilă și spui că dacă PSD pleacă de la guvernare, niciodată PNL nu va mai face coaliție cu PSD. Pe bune? Asta e atitudinea ta de om politic matur, de om de stat? Poate că e nevoie la un moment dat, poate că e o situație critică, poate că ne atacă rușii și partidele doresc să facă o mare coaliție, cum s-a mai întâmplat și în istoria recentă a României. A existat USL, a existat coaliția Nicu și Marcel (Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu).

Cum să ignori, totuși, un partid care la ultimele alegeri a fost primul partid al țării iar acum e al doilea, că primul, conform sondajelor, e AUR? Asta e realitatea și nu are rost să o ignorăm“, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac, la Realitatea Plus.