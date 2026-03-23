AUR atacă la CCR bugetul de stat pe 2026

Parlamentarii AUR au depus, luni, la Curtea Constituţională a României, contestaţia pe proiectul legii bugetului de stat pentru 2026, a anunţat deputatul Ştefăniţă Avrămescu.

Curtea Constituţională a României urmează să discute joi sesizările AUR în legătură cu proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026 şi cu cel al asigurărilor sociale, conform Agerpres.

Buget construit pe estimări, acuză AUR

”Astăzi, împreună cu colegii mei, am depus această contestaţie la CCR. Printre motivele care stau la baza contestării bugetului pentru 2026 se numără modalitatea în care a fost dezbătut - pe repede înainte, fără o dezbatere reală cu privire la toate prevederile acestuia. Dar, în acelaşi timp, vorbim şi de fundamentarea nerealistă a bugetului, pentru că, aşa cum au scos în evidenţă specialiştii noştri, avem un buget construit pe estimări optimiste şi pe premise care nu reflectă absolut deloc situaţia economică reală", a declarat deputatul AUR, într-o conferinţă de presă la Palatul Parlamentului.

Refuzul indexării pensiilor, unul din motivele invocate

Potrivit acestuia, un punct central al contestaţiei pe care AUR a depus-o la CCR se referă la "încălcarea" drepturilor sociale, "în special prin refuzul coaliţiei de guvernare de a aplica legea cu privire la indexarea pensiilor în conformitate cu legea pensiilor".

"Este o decizie care afectează milioane de români, este o decizie care îi afectează pe pensionari într-o perioadă economică destul de dificilă. Sperăm ca judecătorii CCR să decidă de această dată în interesul românilor, nu în interese politice", a transmis parlamentarul AUR.

Conform unui comunicat de presă, AUR a depus două sesizări de neconstituţionalitate vizând atât legea bugetului de stat, cât şi legea bugetului asigurărilor sociale de stat, adoptate în şedinţa comună a parlamentului din 20 martie. "Aceste legi au fost adoptate cu încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept, printr-o procedură accelerată care a blocat dezbaterea reală în parlament şi a redus rolul legislativului la o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliţiei de guvernare", se susţine în comunicatul AUR.