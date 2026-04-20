DCNews Stiri Pașii următori ai PSD, dacă Ilie Bolojan nu demisionează. Sorin Grindeanu, anunțul serii
Data publicării: 20:35 20 Apr 2026

Pașii următori ai PSD, dacă Ilie Bolojan nu demisionează. Sorin Grindeanu, anunțul serii
Autor: Ioan-Radu Gava

bolojan grindeanu Inquam Photos / Octav Ganea Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a spus ce pași ar urma să facă PSD, dacă premierul Ilie Bolojan nuv a demisiona din funcție.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat luni la Antena 1 care sunt următorii pași ai Partidului Social Democrat, după votul covârșitor pentru retragerea sprijinului pentru Ilie Bolojan.

„E un vot care ne obligă și de care trebuie să ținem cont. PSD spune într-o manieră care nu lasă loc de interpretări că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă. Nu aștept miracole de la Cotroceni. Mă gândesc că în zilele următoare vor exista consultări, nemaiexistând o majoritate care să susțină Guvernul. Mă aștept ca urmare a acestor consultări să se degaje o soluție.

CITEȘTE ȘI                 -                 Scandal la mitingul pro-Bolojan din Piața Victoriei: Ministrul Radu Berceanu a fost huiduit și evacuat din mulțime

Dacă Ilie Bolojan înțelege, se poate rezolva foarte scurt această criză, se poate păstra procolul coaliției de guvernare și se poate merge înainte. PSD nu va susține un guvern minoritar, ceea ce ne dorim este să facem parte dintr-o coaliție pro-europeană. Dacă acest lucru nu e posibil, PSD va trece în opoziție“, a spus Gheorghe Piperea.

Întrebat dacă va face un pact cu AUR pentru moțiunea de cenzură, Grindeanu a cerut timp pentru „consultările de la Cotroceni“ din următoarele zile, iar dacă Ilie Bolojan nu își va da demisia, „pasul“ PSD e acela de a retrage miniștrii, seceretarii de stat și prefecții.

CITEȘTE ȘI                 -                EXCLUSIV Invitat surpriză la reuniunea PSD: Cine și-a făcut apariția în spatele sălii în timpul votului / foto în articol

„Nu voi face nimic care să iasă din nerespectarea deciziei de azi a colegilor mei“, a spus Sorin Grindeanu atunci când a fost întrebat de o posibilă împăcare mediată de Nicușor Dan.

„Ne dorim să continuăm într-o coaliție pro-europeană fără Ilie Bolojan prim ministru. Dacă acest lucru nu e posibil, PSD trece în opoziție. PSD nu susține un Guvern minoritar și nu face o majoritate cu partide extremiste“, a mai spus liderul PSD.

Anterior, George Simion a fost întrebat dacă AUR ar susţine o eventuală moţiune de cenzură iniţiată de PSD. Liderul ALianței pentru Unirea Românilor a răspuns: „Nu sunt convins că domnul Zamfir (n.r. liderul senatorilor PSD) va depune o moţiune de cenzură. Dar să sărim aşa când vrea PSD, nu e în caracterul meu“.

Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Cum să te protejezi de căpușe și ce să faci dacă ești mușcat. Ghid complet pentru sezonul cald
Publicat acum 16 minute
Imaginile zilei cu Javier Milei la Ziua Independenței Israelului. Ce a făcut președintele Argentinei / video
Publicat acum 28 minute
Ce vor face miniștrii USR după votul PSD. Anunțul lui Dominic Fritz / video
Publicat acum 43 minute
Dominic Fritz a lăsat să se înțeleagă că justiția face abuzuri. Apoi a închis brusc conferința de presă / video
Publicat acum 1 ora si 14 minute
De ce câștigă România constant la Olimpiada de Matematică. Prof. Mihail Bălună, explicație după noi medalii de aur
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 10 minute
Invitat surpriză la reuniunea PSD: Cine și-a făcut apariția în spatele sălii în timpul votului / foto în articol
Publicat acum 13 ore si 56 minute
Rezultat VOT despre viitorul PSD la guvernare
Publicat acum 11 ore si 12 minute
Zvonul care poate schimba scena politică românească. Bogdan Chirieac, ipotezele momentului: De ce nu ar face niciodată Bolojan ”schema Iohannis”
Publicat acum 7 ore si 47 minute
Guvernul nu mai poate funcționa chiar dacă se împacă mâine. Culise din PNL. ”Pensiile, ajutoarele sociale vor fi tăiate”
Publicat acum 12 ore si 22 minute
Răsturnare de situație! Întrebarea care le va fi adresată liderilor social-democrați în ședința PSD
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close