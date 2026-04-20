Pașii următori ai PSD, dacă Ilie Bolojan nu demisionează. Sorin Grindeanu, anunțul serii

Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat luni la Antena 1 care sunt următorii pași ai Partidului Social Democrat, după votul covârșitor pentru retragerea sprijinului pentru Ilie Bolojan.

„E un vot care ne obligă și de care trebuie să ținem cont. PSD spune într-o manieră care nu lasă loc de interpretări că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă. Nu aștept miracole de la Cotroceni. Mă gândesc că în zilele următoare vor exista consultări, nemaiexistând o majoritate care să susțină Guvernul. Mă aștept ca urmare a acestor consultări să se degaje o soluție.

Dacă Ilie Bolojan înțelege, se poate rezolva foarte scurt această criză, se poate păstra procolul coaliției de guvernare și se poate merge înainte. PSD nu va susține un guvern minoritar, ceea ce ne dorim este să facem parte dintr-o coaliție pro-europeană. Dacă acest lucru nu e posibil, PSD va trece în opoziție“, a spus Gheorghe Piperea.

Întrebat dacă va face un pact cu AUR pentru moțiunea de cenzură, Grindeanu a cerut timp pentru „consultările de la Cotroceni“ din următoarele zile, iar dacă Ilie Bolojan nu își va da demisia, „pasul“ PSD e acela de a retrage miniștrii, seceretarii de stat și prefecții.

„Nu voi face nimic care să iasă din nerespectarea deciziei de azi a colegilor mei“, a spus Sorin Grindeanu atunci când a fost întrebat de o posibilă împăcare mediată de Nicușor Dan.

„Ne dorim să continuăm într-o coaliție pro-europeană fără Ilie Bolojan prim ministru. Dacă acest lucru nu e posibil, PSD trece în opoziție. PSD nu susține un Guvern minoritar și nu face o majoritate cu partide extremiste“, a mai spus liderul PSD.

Anterior, George Simion a fost întrebat dacă AUR ar susţine o eventuală moţiune de cenzură iniţiată de PSD. Liderul ALianței pentru Unirea Românilor a răspuns: „Nu sunt convins că domnul Zamfir (n.r. liderul senatorilor PSD) va depune o moţiune de cenzură. Dar să sărim aşa când vrea PSD, nu e în caracterul meu“.