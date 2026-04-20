Scandal la mitingul pro-Bolojan din Piața Victoriei: Ministrul Radu Berceanu a fost huiduit și evacuat din mulțime

Protagoniștii au fost celebrul protestatar Marian Ceaușescu și Radu Berceanu, fost ministru al Transporturilor în Guvernele Tăriceanu și Boc.

„Scursurilor, șobolanilor“, a strigat Marian Ceaușescu către Radu Berceanu.

Fostul ministru a fost flancat de mai mulți protestatari, după care cei doi au ajuns din nou față în față.

„Ai furat, bă, de 36 de ani“, i-a spus Marian Ceaușescu.

„Am fost ministru al Transporturilor. Spune ce am furat, Hai, spune! Ce cauți aici?“, a răspuns fostul ministru.

„Bă hoților, bă! Uite bă ce tupeu ai“, a mai zis Marian Ceaușescu, după care Radu Berceanu a fost scos din mulțime de către jandarmi, pentru a nu fi agresat fizic de către cei prezenți.

Potrivit imaginilor apărute în mediul online, la manifestația din Piața Victoriei participă aproximativ 1.000 de persoane. Mitingul are loc în timpul votului Partidului Social Democrat de retragere a sprijinului pentru Ilie Bolojan.

Manifestația a fost anunțată weekend-ul trecut de mai multe persoane din spațiul public, precum Andrei Caramitru și Oana Pellea.