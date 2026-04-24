DCNews Politica Voiculescu, acuzat de ipocrizie, după ce "n-a mișcat o virgulă" la Sănătate. Rogobete: E poză reală cu spitalul. Să-l viziteze cu mașina electrică
Data actualizării: 13:57 24 Apr 2026 | Data publicării: 13:52 24 Apr 2026

Voiculescu, acuzat de ipocrizie, după ce ”n-a mișcat o virgulă” la Sănătate. Rogobete: E poză reală cu spitalul. Să-l viziteze cu mașina electrică
Autor: Roxana Neagu

vlad-voiculescu_45108800 foto Facebook Vlad Voiculescu

Alexandru Rogobete, ministru PSD demisionar al Sănătății, îi dă replica fostului ministru Vlad Voiculescu, după ce a fost acuzat cu privire la cele 22 de spitale noi, din mandatul său, de 10 luni.

”Am văzut ieri pe cineva - eu credeam că-l cheamă Voiculescu, pare că-i Toma Necredinciosul- care mă întreabă unde sunt alea 22 de spitale. Explic imediat. Sunt, ce să vedeți, 22 de spitale noi în România. Unele gata, altele cu un grad de execuție mare, 80 - 90%, altele cu un grad mai mic de realizare - 45%, dar toate vor fi date în folosință și mi se pare un pic nedrept ca unii să înceapă să atace un om care a construit pentru prima dată, după Revoluție, 22 de spitale. Nici nu mi s-a uscat bine cerneala pe demisie!

Indiferent că unele sunt mai cu întârziere sau din alte surse, nu contează asta. Oameni buni, sunt 22 de spitale noi în România, construite pentru prima dată după Revoluție. Acești cârcotași ar trebui să se uite la nimicul făcut atunci când ocupau funcțiile prin această clădire” a spus ministrul demisionar al Sănătății, Alexandru Rogobete, care a și făcut lista spitalelor noi din mandatul său și stadiul lor de execuție. 

”A fost aici, dar n-a mișcat o vigulă”

Alexandru Rogobete a explicat că unele blocaje au fost generate inclusiv de copaci - precum nucii care trebuiau mutați, sau chiar de gândaci. Licitațiile pentru aceste spitale au fost făcute de autoritățile locale, rolul Ministerului Sănătății fiind de finanțare și monitorizare. În continuare, Alexandru Rogobete îl acuză pe Vlad Voiculescu de ipocrizie, spunând despre acesta că ”a fost aici, dar n-a mișcat o virgulă”. 

Ministrul Sănătății a venit și cu poze, precizând că sunt reale, nu făcute cu AI. ”Acesta este spitalul. Îi recomand, sigur, în mașina electrică, pentru că protejăm natura, cu bicicleta sau cu ce dorește, să se ducă să-l vadă cu ochii lui, pentru a reduce retorica publică”. 

Ce a susținut Vlad Voiculescu: 

”După 4,5 ani de guvernare PSD, hai să vedem unde suntem:

Anul 2022 - complet pierdut în negocieri în interiorul coaliției PSD-PNL. Domnul Rafila nu a explicat niciodată de ce.

În ianuarie 2023, la peste 1 an de la preluarea mandatului de ministru, Alexandru Rafila anunța la Guvern lista celor 27 de spitale care aveau să fie construite cu 2,2 miliarde de euro nerambursabili din PNRR, termen iunie 2026. „Cel mai important proiect strategic în infrastructura spitalicească din ultimii 30 de ani", spunea atunci.

În aprilie 2026, din aceste 27 de spitale:

1 este funcțional. Corpul nou al Spitalului Județean Bistrița, inaugurat în decembrie 2025. Este primul corp nou de spital județean construit în România după Revoluție.

7 ar trebui să fie gata în iulie-august 2026, dacă ritmul declarat de ministrul Rogobete se respectă.

9 au fost scoase din PNRR și mutate pe Programul Sănătate 2021-2027, cu termen 2028. Totul în teorie, desigur.

6 au fost scoase din PNRR încă din septembrie 2023 și puse pe împrumut BEI. Tot declarativ. Iar banii dintr-un eventual împrumut BEI sunt bani pe care îi plătim noi, nu mai sunt nerambursabili.

3 au fost tăiate complet: Piatra Neamț (promis după incendiul ATI din 2020 care a ucis 10 pacienți), Brașov și Lugoj. Nu se mai construiesc”. 
 

alexandru rogobete
vlad voiculescu
spitale
romania
ministerul sanatatii
