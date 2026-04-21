Robert Negoiță și-a exprimat susținerea față de Guvernul Bolojan: Poate voi deranja pe unii, dar fix așa gândesc / video

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a zis că fie că ne place Guvernul Bolojan, fie că nu ne place, câteva lucruri pozitive se pot spune.

„Mă tot întreabă prieteni, colegi, oameni pe stradă: „Domnule, ce se întâmplă cu Guvernul Bolojan?”. Indiferent dacă ne place sau nu domnul Bolojan, importante sunt câteva aspecte. S-au întâmplat niște reforme până acum. Reforma administrativă este foarte importantă, pentru că mai reduce din acest aparat mare, consumator de resurse și generator de probleme, de clientelă și rubedenii.

Lucrurile bune nu avem cum să nu le apreciem. Am senzația că n-a trecut timpul chiar degeaba, s-au făcut anumite lucruri. Am înțeles că există șanse să se facă puțină curățenie și în societățile de stat, care generează pierderi în fiecare an și care, de asemenea, sunt pline de clientelă politică.

Cred că ar merita puțină susținere, măcar pentru aceste lucruri, pentru a duce la capăt reformele. Chiar dacă știm că orice reformă de acest tip generează și suferință în anumite zone, ele sunt absolut necesare.

Din punctul meu de vedere, cel puțin pentru reforma administrativă și pentru cea a societăților de stat, am toată susținerea, pentru că aceasta este direcția corectă. De aceea suntem persoane publice, trebuie să ne exprimăm și să ne spunem punctul de vedere.

Aceasta este poziția mea. Știu că nu este una foarte comodă și că poate deranja pe unii, dar exact așa gândesc”, a zis Robert Negoiță.

