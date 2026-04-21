Cine va lua locul miniștilor PSD demisionari. Ilie Bolojan, precizări

Într-o declarație de presă făcută marți după-amiază, Ilie Bolojan, premierul României, a precizat ce se va întâmpla cu posturile miniștrilor PSD, dacă aceștia vor demisiona.

„În condițiile în care, zilele următoare, așa cum au declarat, miniștrii PSD se vor retrage din Guvern, am convenit ca miniștrii care sunt titularii portofoliilor care vor rămâne ocupate să preia responsabilitatea ministerelor care se vacantează.

În acest fel vom asigura funcționarea normală a Guvernului și administrarea țării, iar pe de altă parte vom promova toate proiectele care țin atât de absorbția de fonduri europene pentru finalizarea lucrărilor la autostrăzi, școli și spitale, și proiectele de hotărâri de guvern sau de lege care țin de menținerea echilibrelor bugetare, de continuarea reformelor și de îmbunătățirea vieții cetățenilor, astfel încât aceste turbulențe generate de PSD să afecteze cât mai puțin cetățenii României“, a precizat premierul Bolojan.

