Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunţat că săptămâna viitoare va propune spre aprobare în Guvern un memorandum privind redresarea celor 22 de companii de stat analizate în cadrul unei note de informare prezentate joi în şedinţa Executivului.

TAROM este una dintre companiile de stat aflate pe lista de reformă în cadrul reorganizării anunțate de Guvern. Aceasta este inclusă în categoria companiilor cu pierderi mari și constante, alături de Metrorex și CFR.

„În aceste companii e nevoie de măsuri ferme, de redresare, implementate cu sprijinul unor specialişti care au făcut până acum redresări în alte ţări sau în alte companii similare, iar acolo unde este cazul e nevoie de notificarea Comisiei Europene pentru un eventual ajutor de stat”, a declarat Oana Gheorghiu.

„La TAROM situația este, în acest moment, în analiza Ministerului Transporturilor. Asupra acestei companii nu a existat aliniere. Este singura companie din portofoliul MT pentru care așteptăm răspunsul ministerului. Ministerul transporturilor controlează dosarul TAROM. Știm că TAROM se află în restructurare, aprobată de Comisia Europeană. Acest proces nu este în grafic din motive, unele obiective, unele mai puțin obiective. Însă compania TAROM are un dialog cu CE. Dacă se aprobă prelungirea planului (de restructurare), urmează probabil să așteptăm să vină avioanele și compania să își regândească întregul flux”, a mai spus aceasta.

DC News l-a contactat pe avocatul Cătălin Dancu pentru a comenta acest subiect. Potrivit acestuia, planul de reorganizare al TAROM a fost conceput greșit și a dus treptat la slăbirea companiei, în lipsa unor surse reale de finanțare și a unei strategii sustenabile de dezvoltare. Avocatul a explicat că în urma acestui proces, TAROM a pierdut rute importante și oportunități strategice.

„Eu am spus întotdeauna că problema planului de reorganizare de la TAROM, pe care eu l-am respins când eram în Consiliul de Administrație, este aceea că nu a făcut decât să pună în timp distrugerea TAROM-ului, deci practic închiderea lui. Planul ăsta nu cuprinde surse de finanțare sustenabile pentru ca TAROM-ul să prospere. Planul ăsta a avut drept scop să ne scoată încet și sigur de pe piață. Am pierdut Londra, am pierdut posibilitatea să deschidem New York-ul, ne-au fost luate cursele cele mai strategice unde aveam comunități românești mari - Barcelona, Valencia, Roma, Viena - și încet-încet restructurarea s-a transformat, de fapt, în dorința ca TAROM-ul să devină doar o companie regională și cu accent mai mult pe zona internă.

Au votat în neștiință achiziții de avioane. Am văzut în cadrul planului că, de două ori, am pierdut rândul la Boeing pentru aducerea de avioane, din cauze tehnice și financiare, și s-au tot amânat termenele de aducere a altor avioane cu consecința firească: Nu mai ai avioane, nu ai flotă, nu poți să faci față creșterii de pasageri și să-ți onorezi comenzile. De aceea eu nu m-am mirat când am auzit că vor să-l închidă sau vor să-l vândă”, a spus avocatul Cătălin Dancu.

VEZI ȘI: Statul pierde miliarde: Opt companii în lichidare, costuri de peste 1 miliard anual

„TAROM-ul nici nu avea nevoie să fie restructurat”

Cătălin Dancu a explicat că TAROM nu ar fi avut nevoie de restructurare și că firma putea fi dezvoltată prin extinderea activității de mentenanță și atragerea unor contracte internaționale profitabile. Potrivit avocatului, planul de reorganizare a fost conceput greșit și aprobat de fostul secretar de stat Bogdan Mîndrescu, despre care a spus că ar fi principalul vinovat pentru situația în care se află compania astăzi.

„Am să vă spun un lucru în premieră: TAROM-ul nici nu avea nevoie să fie restructurat. Am spus-o și în Consiliul de Administrație... TAROM-ul putea și poate să capaciteze sume mari de bani pentru dezvoltarea Secției tehnice de reparații și întreținere avioane și pe vremea când eram în Consiliul de Administrație - am documente - existau cereri din partea unor flote puternice din Europa de a aduce avioane la întreținere și reparații-mentenanță la București, în hangarul de la TAROM.

Eu am cerut atunci ministerului și Guvernului să extindem prin investiție hangarul, să-l maximizăm și pentru modelele de avioane Airbus 320 și să aducem la comenzile pe care le aveam avioanele.

Vă rog să mă credeți, contractele erau de sute de milioane de euro. Vă dați seama, cu ofertele pe masă... 2-3 milioane costă un hangar din metal, să-l aranjezi și să poți să ții o divizie tehnică activă. Nu s-a dorit.

Autorul moral, real, este fostul secretar de stat Mîndrescu, care acum este ditamai directorul și președintele companiei Aeroporturi Otopeni. El este cel care a aprobat acest plan de restructurare. El e de vină, să ne înțelegem foarte clar! El e de vină, pentru că știa din datele financiare că această „evoluție” a companiei TAROM pe planul de restructurare nu va exista niciodată.

Iată că s-a ajuns exact unde am spus și, pentru că am fost singurul care a votat împotriva planului, el a decis să mă dea afară. Nu mă supăr, nu asta e problema. Problema este că am avut dreptate, iar acum, dacă îi întrebați de ce nu dezvoltă divizia tehnică, de ce nu cresc capacitatea de mentenanță, că din banii obținuți aceștia să se întoarcă în TAROM și să susțină compania, nu vă vor da niciun răspuns, pentru că statul român preferă să distrugă compania.

Creditorul principal al companiei TAROM cine credeți că este? Compania Națională Aeroporturi Otopeni, unde domnul Mîndrescu este mare șef. Statul îți ia cu o mână și execută compania TAROM cu altă mână”, a spus avocatul Cătălin Dancu.

VEZI ȘI: Planul Guvernului pentru companiile de stat cu pierderi de miliarde de lei

„TAROM plătește taxe ilegale!”

Cătălin Dancu susține că TAROM plătește taxe ilegale către Compania Națională Aeroporturi Otopeni și că nu a fost luat în seamă atunci când a semnalat această situație. Potrivit avocatului, deciziile luate au dus la pierderea unor rute și oportunități importante.

„Un alt element asupra căruia am atras atenția: Taxele pe care compania TAROM le plătește companiei Aeroporturi Otopeni sunt ilegale. Am arătat Consiliului de Administrație și ministerului, la vremea respectivă, cu documente, că TAROM-ul plătește taxe ilegale! Nu a reacționat nimeni și credeți-mă că sunt sume mari.

Deci, acest lucru pe mine nu mă surprinde. Nu știu ce vor face, dacă vor să o închidă, dacă vor să o vândă, habar nu am, dar vă spun că dacă s-ar fi dorit, compania are suficiente oportunități economice ca să fie chiar foarte puternică și dacă s-a dorit - în interes nu știu de ce natură - ca noi să pierdem aceste linii și contacte importante de sloturi în afara României pentru competitori, asta nu poate să vă răspundă decât cei care au guvernat atunci și au decis să facă tâmpenia asta”, a spus avocatul Cătălin Dancu în exclusivitate pentru DC News.