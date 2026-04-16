Planul Guvernului pentru companiile de stat cu pierderi de miliarde de lei
Data publicării: 21:57 16 Apr 2026

Planul Guvernului pentru companiile de stat cu pierderi de miliarde de lei
Autor: Iulia Horovei

bani lei suma Lei românești. Sursa foto: Pixabay

Guvernul Bolojan a realizat un plan prin care vizează restructurarea companiilor de stat și reducerea pierderilor aferente acestor firme.

Premierul Ilie Bolojan a prezentat, joi seară, planul Guvernului de a reforma companiile de stat prin restructurare și listarea parțială a celor strategice la bursă, decizie criticată de PSD.

Șeful Guvernului a spus că țara noastră are peste 1.500 de companii în care statul este acționar, iar multe dintre ele funcționează ineficient și generează pierderi semnificative pentru bugetul public.

„În total, vorbim de aproximativ 14 miliarde de lei pierderi în ultimii ani, bani care ar fi putut merge în investiții importante pentru români. Am început această reformă cu un proiect-pilot care vizează 22 de companii din energie, transporturi și industrie. Doar acestea au acumulat, într-un singur an, datorii bugetare de peste 4 miliarde de lei și pierderi de peste 1 miliard de lei. Aceasta este factura anuală pe care românii o suportă din cauza lipsei de decizie”, se arată într-un comunicat al premierului Bolojan.

Direcții de acțiune ale Guvernului

  • Companiile din infrastructura critică, precum ELCEN, Oil Terminal sau CFR SA, vor fi susținute prin „investiții și o administrare mai profesionistă, pentru că au un rol esențial în funcționarea economiei”, potrivit premierului.
  • În ceea ce privește companiile cu rol strategic, precum Avioane Craiova sau Romaero, deciziile vor fi luate coordonat între instituțiile implicate, pe baza unor analize și audituri independente, astfel încât să fie clar cum poate fi valorificat mai bine potențialul lor industrial.
  • Acolo unde este nevoie de modernizare, avem în vedere alinierea la modele europene, cum este cazul Companiei pentru Controlul Cazanelor (CNCIR), care va fi reorganizată pentru a deveni o structură mai competitivă și mai apropiată de standardele operatorilor similari din Europa.

Ce se întâmplă cu firmele care înregistrează pierderi

Companiile cu pierderi sau subvenții în creștere an de an, precum CFR Călători, Metrorex sau TAROM, intră într-un proces de redresare operațională, cu măsuri de eficientizare și expertiză internațională. „Nu mai putem să prelungim situații care produc pierderi an de an”, a transmis Ilie Bolojan.

Premierul a mai spus că, acolo unde există suprapuneri și ineficiență, Guvernul va „face fuziuni și integrări”. De exemplu, în cazul unor companii precum Telecomunicații CFR sau Tipografica Filaret, scopul este reducerea costurilor și creșterea eficienței.

Iar companiile care nu mai au viitor se vor închide „treptat și ordonat”.

„Cazuri precum CFR Marfă sau Petrotrans arată de ce această reformă nu mai poate fi amânată. Nu mai putem accepta situații în care companii aflate în faliment de ani de zile continuă să consume bani publici. Petrotrans este o companie aflată în faliment din 2007, care nici astăzi nu este lichidată complet, dar care a continuat să genereze costuri pentru stat, inclusiv plăți anuale pentru active care există doar pe hârtie”, se mai arată în comunicatul lui Ilie Bolojan.

Ce companii vor fi listate la bursă

Ilie Bolojan a mai anunțat că se lucrează la o listă de companii care ar putea fi listate la bursă, prin vânzarea de pachete minoritare de acțiuni, în funcție de profilul fiecăreia.

Astfel, statul va rămâne acționar majoritar, iar controlul asupra deciziilor strategice va fi menținut integral.

Printre companiile avute în vedere se află Hidroelectrica, Romgaz și CEC Bank, iar pentru altele, precum Transgaz, Portul Constanța sau Poșta Română, procesul depinde de îndeplinirea unor condiții prealabile.

„Această etapă va contribui la dezvoltarea pieței de capital din România, la creșterea transparenței și la o performanță mai bună a companiilor de stat”, precizează Ilie Bolojan.

Guvernul va lansa, în următoarele 30 de zile, un nou val de evaluări, pe baza unor criterii legate de importanța strategică și situația financiară a companiilor.

„România nu își mai permite risipa și blocajele de până acum. Reforma companiilor de stat dusă la capăt va însemna rezultate reale în economie și în bugetul public, în beneficiul României și al oamenilor”, a mai spus premierul. 

