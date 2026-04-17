Scumpiri, disponibilizări și controale în locuințe. Poliția ar putea verifica asigurările obligatorii. Chirieac: De ce să te caute miliția? Imbecilul care a propus asta să fie dat afară

Măsurile de austeritate promovate de Guvernul Bolojan încep să își facă simțite efectele în tot mai multe sectoare, iar în perioada următoare este așteptată intrarea într-o etapă mai dură, caracterizată de reduceri de cheltuieli și disponibilizări la nivelul administrației publice locale și centrale, inclusiv în primăriile din București și din celelalte orașe ale țării. În același timp, sunt avansate și discutate noi măsuri cu impact direct asupra populației, precum posibile verificări ale Poliției în locuințe privind existența asigurării obligatorii, sancțiuni contravenționale în cazul nerespectării acesteia, dar și majorări ale tarifelor la transportul public din Capitală și ale prețului biletelor de metrou.

Pe lângă aceste măsuri, populația ar putea fi afectată și de noi scumpiri la utilități, în special la apa de la robinet, în contextul reformelor asumate prin PNRR, care se bazează pe principiul recuperării costurilor prin tarifele plătite de consumatori. Totodată, pe fondul măsurilor fiscale interne, dar și al contextului internațional tensionat, inclusiv al conflictului din Orientul Mijlociu, sunt anticipate noi creșteri de preț la alimente și presiuni suplimentare pe piața carburanților. În acest context, analistul Bogdan Chirieac a comentat întreaga serie de măsuri și efecte economice într-o intervenție la România TV, în cadrul emisiunii „Punctul culminant”, moderată de jurnalistul Victor Ciutacu.

"Sunt mult prea multe strânse pe capul acestui popor"

"Domne, cum era? Apă, hrană, energie, nu? Uite că a avut dreptate și suntem afectați în toate. Deși, uite că onorabila Curte Constituțională, justiția independentă și alții au crezut altceva. Nici nu știu ce sporuri mai au acum. Nu știu cum să-i mai crească capitalul electoral domnului Călin Georgescu. Sunt mult prea multe strânse pe capul acestui popor, de la concedieri până la prețuri mari la orice. Mi se pare incredibil. Când am văzut știrea că vor să trimită miliția să verifice oamenii dacă au asigurare, nu mi-a venit să cred. Domne, imbecilul care a propus așa ceva trebuie dat afară urgent de unde este. Dat afară din post, din țară, de pe continent, de pe planetă. Băi, frate, când plătești impozitul la casă, bagă, mă, obligatoriu și asigurarea aia de 100 de lei acolo. Ne-am răcit gura de câte ori am spus-o, că nu e prima dată când se vorbește despre asta. E și mai simplu așa. De ce să te caute miliția? Pe bune, zău așa. Noi, când plătim, avem un agent de asigurări, vine, își ia și el un comision, la el plătim și PAID-ul și nu știu ce... Dacă la ASF există o evidență, evidență electronică, de ce nu se face și la PAID și la altele? Unde sunt digitalizările pe care le tot așteptăm? De ce așa și de ce să-ți vină miliția acasă? Deci, când plătești impozitul, plătești și asigurarea la primărie. E atât de simplu și, totuși, uite că nu se face. Au dat lege anul trecut, tot un imbecil a făcut legea, că dacă eu fac casă, parter, etaj, un amărât de coteț de câine, nu e glumă, în Prelungirea Ghencea, îmi trebuie autorizație de la Autoritatea Aeronautică Română. Vă dați seama? Să vină ăia să studieze acolo ce fac. Cei care fac autorizațiile astea sunt vreo 3 sau 4 persoane. Păi nu au când să le facă și nu e glumă! Au bani să-și angajeze mai mulți oameni, dar nu le dă voie legea. Asta e reformă? Uite dovadă, imbecilă, sigur că da, din partea administrației despre cum să blochezi investițiile", a explicat Bogdan Chirieac.

