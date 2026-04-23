DCNews Politica Statul român și-a autosabotat Șantierul Naval Mangalia, cel mai mare din Europa, acuză ministrul Miruță: Au fost păcăliți politic
Data actualizării: 14:21 23 Apr 2026 | Data publicării: 14:16 23 Apr 2026

EXCLUSIV Statul român și-a autosabotat Șantierul Naval Mangalia, cel mai mare din Europa, acuză ministrul Miruță: Au fost păcăliți politic
Autor: Roxana Neagu

santierul naval mangalia

Ministrul Radu Miruță face acuzații grave cu privire la ce se întâmplă pe Șantierul Naval Mangalia.

Ce se întâmplă pe Șantierul Naval Mangalia, intrat în procedură de faliment? Ministrul Apărării, Radu Miruță, a afirmat, direct, în emisiunea DCNews, că, în momentul în care s-a aflat la Ministerul Economiei și au venit ”niște oameni” în fața Ministerului, nu a putut să le spună ”niște lucruri”, fiind ”informații clasificate”. ”Mi-era milă așa, că oamenii ăia erau păcăliți politic. Șantierul Naval de la Mangalia este un asset extrem de important pentru statul român și eu cred că și pentru NATO. Este cel mai mare șantier din Europa, din UE, într-o țară membră NATO, cu deschidere la Marea Neagră. Aspectul este unul de importanță strategică. Dar statul român și-a autosabotat acest șantier”.

Cum este salvat Șantierul Naval Mangalia de la închidere, prin SAFE

Așa s-a ajuns în situația în care valoarea de inventar a șantierului era 87 de milioane, iar datoriile, în dispută, sunt de 180 de milioane. ”Niciun investitor nu vine să cumpere un pahar a cărui valoare este 87 dacă trebuie să dea pe el 187, că nu vine. În zona asta, alergând pe același trotuar, se va închide singur” spune ministrul Miruță. 

În continuare, el a explicat cum s-a gândit să-l salveze: ”M-am gândit: hai să adaugăm pe acest șantier o comandă suficient de mare, care, aplicată pe problema șantierului - valoare 80, datorii 180, să-l facă atrăgător, prin faptul că lipești comanda de el. În SAFE, am generat o comandă de două nave de patrulare și două nave vedetă de intervenție, undeva la o valoare estimată de 760 - 770 de mil. de euro” a spus Radu Miruță, explicând că statul român are capacitatea de a pune condiția unde să fie făcute navele.

Șantierul din Mangalia nu are capacitate completă pentru a construi navele

”E dreptul meu, e curtea mea” a spus ministrul. Totuși, el spune că sunt două variante, Șantierul Naval Mangalia neavând capacitatea completă de producție a navelor: ”Vor trebui făcute niște investiții”, spune Radu Miruță. ”Noi cerem să se facă nava acolo, dar cu ce este acolo, nu se poate face. Atunci, avem varianta de a se face mai puțin din navă și să nu salvăm șantierul sau avem varianta de a ne interesa ce se va întâmpla pe termen lung cu acel șantier” a mai spus Radu Miruță. 

