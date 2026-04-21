Sorin Grindeanu nu exclude varianta unui premier tehnocrat. Cine s-ar „încadra” pe această funcție

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că nu exclude posibilitatea ca următorul premier să fie unul tehnocrat.

Întrebat, la Radio România Actualități, de către Alexandra Andon, cum i se pare varianta unui premier tehnocrat, Grindeanu a răspuns:

„A fost respinsă anul trecut când am început discuțiile în această coaliție, fiindcă și atunci a existat această variantă. Nu știu, haideți să vedem, n-aș exclude. (...) Și așa e un pic forțat sau sunt forțate regulile astea ale democrației când ai un premier de la un partid care a ieșit pe locul trei la alegeri, cum e cazul acum. Dacă se ajunge la o variantă în care toată lumea e de acord cu un nume care are profilul să mulțumească partidele, să spunem, care astăzi compun coaliția, poate fi o soluție.

Eu v-am asigurat și asigur pe toată lumea că atât timp cât vorbim de proiecte în Parlament care să ducă la absorbția cât mai multor bani europeni, indiferent de poziția PSD, noi vom fi parteneri, fiindcă sunt lucruri importante pentru România, dincolo de jocurile politice și așa vom acționa”.

Sorin Grindeanu a afirmat că, în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu demisionează, PSD ia în calcul, printre altele, să depună o moțiune de cenzură sau să voteze una depusă de alt partid, inclusiv de AUR.

„Mandatul primit ieri de la colegii mei este retragerea încrederii prim-ministrului Ilie Bolojan. Din perspectiva PSD, Ilie Bolojan trebuie să plece acasă”, a transmis el.

Zvonurile din politică spun că se tot discută de Dragoș Pîslaru, că acesta din urmă s-ar „încadra” pentru funcția de premier tehnocrat.

Cine este Dragoș Pîslaru, actualul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene

Dragoș Pîslaru a fost consilier de stat pe probleme economice la Cancelaria prim-ministrului Dacian Cioloș (8 dec. 2015 - 18 apr. 2016). În aceeași perioadă, a fost președintele Comitetului inter-ministerial de coordonare a ajutoarelor de stat.

Dragoș Pîslaru a deținut funcția de ministru al Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), între 18 aprilie 2016 și 4 ianuarie 2017.

Din martie 2017 până în mai 2019, a fost partener la Civitta Strategy & Consulting SA, parte a grupului Civitta International.

Membru fondator al Platformei România 100, alături de fostul premier Dacian Cioloș, fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu și alții (10 mai 2017). Anul următor, a făcut parte dintr-un grup care a inițiat proiectul politic România Împreună, care în decembrie 2018 a devenit PLUS (Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate).

A fost ales europarlamentar pe lista Alianței 2020 USR PLUS, în urma scrutinului din 26 mai 2019. În cadrul Parlamentului European, a făcut parte din grupul politic Renew Europe.

În iunie 2022, a fost unul dintre cei cinci membri fondatori ai Partidului Reînnoim Proiectul European al României (REPER), alături de europarlamentarii Ramona Strugariu, Alin Mituța, Dragoș Tudorache și Dacian Cioloș, Dragoș Pîslaru fiind unul dintre cei doi copreședinți ai REPER.

VEZI ȘI: Cine va lua locul miniștilor PSD demisionari. Ilie Bolojan, precizări