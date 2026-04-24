Războiul Regelui, Maria: Inima României, Regele Mihai: Drumul Către Casă și Tovarășu', în turneu de educație istorică
Data actualizării: 10:50 24 Apr 2026 | Data publicării: 10:50 24 Apr 2026

Războiul Regelui, Maria: Inima României, Regele Mihai: Drumul Către Casă și Tovarășu’, în turneu de educație istorică
Autor: D.C.

Turneul Național de Educație Istorică, iar noul sezon va include producția primului documentar „Povestea vieții Regelui Mihai”   Povești captivante vor fi proiectate publicului chiar în locurile unde...

Adresată unei generații mai tinere, ediția 2026 a turneului include un portofoliu format din patru documentare premiate (Războiul Regelui, Maria: Inima României, Regele Mihai: Drumul Către Casă și Tovarășu’), episoade din seria Marcel Iureș Prezintă Enigmele României, dar și noi producții, precum Misterul Aurului Dacic. 

Turneul aduce trecutul în fața publicului prin film, dialog și implicarea unor figuri proeminente din scena culturală și politică a României, făcând istoria captivantă, relevantă și accesibilă.

Poveștile captivante vor fi proiectate publicului chiar în locurile unde s-au desfășurat evenimente istorice, cum ar fi în Turnu Severin, unde romanii au traversat Dunărea în anul 105 d.Hr. sau pe dealurile de lângă celebrele temple de la Sarmizegetusa, zonă din care aceștia au exploatat prețiosul aur dacic.

Misterul aurului dacic este un film hibrid docu-reality avându-l în rolul principal pe actorul Paul Ipate. Documentarul dezleagă firele unor povești misterioase despre aurul din inima munților Apuseni, inclusiv cea a brățărilor dacice, dintre care una a fost recent recuperată și repatriată împreună cu Coiful de la Coțofenești.

În ansamblul lor, aceste filme oferă o perspectivă asupra a două milenii de istorie românească și a unui secol de regalitate.

„Sunt un adevărat festin, sunt filmate superb și spun povești românești fascinante. Autentice și captivante, filmele vor încânta publicul, în special pe tinerii spectatori”, a declarat producătorul executiv John Florescu la conferința de presă susținută la Casa Fratelli.

Primul documentar complet realizat vreodată despre viața Regelui Mihai se va baza pe noi interviuri și informații despre viața tumultoasă a regelui. Lungmetrajul va integra înregistrări nevăzute din amplul interviu luat de John Florescu Regelui Mihai în 2003 și imagini de arhivă inedite. Filmul va include secvențe extrase din cele două producții despre rege difuzate anterior. Rezultatul va fi prima biografie cinematografică completă dedicată Regelui Mihai.

„Maria: Inima României” va fi difuzat în SUA pentru a marca 100 de ani de când Regina Maria a întreprins vizita sa istorică de la o coastă la alta a Americii de Nord, în 1926 – vizită care a ținut prima pagină a ziarelor vremii.

Turneul Național de Educație Istorică 2026 va proiecta și alte documentare recent finalizate, cum este „Jockey Club Român – Tradiția continuă”, care a avut recent premiera în București și a fost foarte bine primit de public.

„Pot spune că există o sete reală de istorie în rândul tinerilori. Fie aici, fie în diaspora, sunt generații dornice să își redescopere propria istorie și am văzut acest lucru în ochii lor. Filmele sunt urmărite cu pasiune”, a spus Dan Drăghicescu, producător asociat la numeroasele producții Chainsaw.

Programul este în curs de planificare și va include un număr mare de localități. Turneul va debuta pe 7 mai cu „Maria: Inima României”, la Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani. Caravana turneului va ajunge apoi la Colegiul Național „Roman Vodă” și la Muzeul Casa Hogaș din Roman, unde documentarele vor putea fi vizionate cu sprijinul Primăriei Roman. Proiecțiile vor continua pe parcursul mai multor luni în București, Brașov, Sinaia, Constanța (în Cazinoul restaurat), Cluj, Alba Iulia, Oradea, Sibiu (Muzeul Brukenthal), Tecuci, Piatra Neamț, Bran, Victoria (Muzeul Badea Cârțan), Delta Dunării (Muzeul Ivan Patzaichin), Scornicești, Slatina, Balcic - Bulgaria (Muzeul Reginei Maria) și alte locuri ce urmează a fi confirmate.

Anul acesta, turneul este susținut de Banca Transilvania, CPI Real Estate Group, Black Sea Oil and Gas, precum și de Asociația Radu R. Florescu. Datorită contribuțiilor corporative, filmele sunt oferite gratuit tuturor românilor.

Accesibil tuturor grupelor de vârstă, turneul își propune să prezinte și să faciliteze înțelegerea istoriei României prin filme bogate în imagini de arhivă și mărturii validate de istorici recunoscuți internațional. Prin dezbateri la fața locului, cu invitați speciali și cu producătorii, organizatorii speră să stimuleze interesul pentru istorie și să arate cum trecutul are o corelație directă cu evenimentele globale actuale care afectează România.

Lansat de Chainsaw Film Productions în colaborare cu Asociația Radu R. Florescu, Turneul Național de Educație Istorică a devenit începând din 2019 un nume de referință în domeniul proiectelor educaționale alternative.

turneu, john florescu, istorie, documentar
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
„Chupacabra s-a întors” în Ucraina, aproape de granița României.Cum arată animalul bizar surprins în curtea unei case dintr-un sat ucrainean / Video
Publicat acum 1 minut
Accident grav în Iași: O mașină a căzut de pe Pasarela Bucium
Publicat acum 37 minute
Conductă de gaze avariată la Rucăr. Peste 100 de persoane au fost evacuate preventiv
Publicat acum 45 minute
Războiul Regelui, Maria: Inima României, Regele Mihai: Drumul Către Casă și Tovarășu’, în turneu de educație istorică
Publicat acum 47 minute
Ilie Bolojan a intrat în forță în Ministerul condus până ieri de PSD. S-a dus direct la Energie, în această dimineață
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Emmanuel Macron și-a anunțat retragerea din politică
Publicat acum 11 ore si 35 minute
De ce te simți balonat seara chiar dacă mănânci normal. Iată ce încearcă să-ți spună corpul tău
Publicat acum 2 ore si 23 minute
Tudor Gheorghe a fost dus la spital după ce s-a lovit la cap
Publicat acum 3 ore si 56 minute
Horoscop 24 aprilie 2026. Venus intră în Gemeni. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii
Publicat acum 1 ora si 25 minute
La Avioane Craiova ”s-au întâlnit un hoț cu un prost” spune ministrul Miruță: Armata Română nu poate trece pe toată lumea strada
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
