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DCNews Sport George Russell, pole position în Marele Premiu al Cataloniei. Hamilton pornește alături de el din prima linie

George Russell, pole position în Marele Premiu al Cataloniei. Hamilton pornește alături de el din prima linie

Mihai Ciobanu Autor: Mihai Ciobanu
Data publicării: 13 Iun 2026
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formula 1 pexels
Formula 1 - Foto ilustrativ Pexels

Calificări spectaculoase în Catalonia.

Pilotul britanic George Russell (Mercedes) va pleca de pe prima poziţie a grilei de start în Marele Premiu al Cataloniei, a şaptea etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, după ce a dominat calificările desfăşurate sâmbătă pe circuitul de la Montmelo (4,657 km), informează EFE.

Russell (28 ani), care a obţinut cu această ocazie al zecelea pole position din cariera sa şi al treilea din acest sezon, a realizat cel mai bun timp al calificărilor: 1 min 14 sec 679/1000. El l-a devansat cu 069/1000 pe compatriotul său Lewis Hamilton (Ferrari), septuplu campion mondial de Formula 1, care va porni la rândul său de pe prima linie a grilei în Grand Prix-ul de duminică.

Italianul Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), actualul lider al clasamentului general din Formula 1, a fost al treilea în calificările de sâmbătă, pe care le-a încheiat la 319/1000 de Russell.

Antonelli îl va avea alături în linia a doua a grilei de start pe campionul mondial en titre, britanicul Lando Norris (McLaren).

Olandezul Max Verstappen, cvadruplu campion mondial, va lua startul de pe linia a treia, alături de coechipierul său de la Red Bull, francezul Isack Hadjar.

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