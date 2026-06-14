CM2026. Germania, victorie la scor cu debutanta Curacao

Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Germania a învins-o pe Curacao în primul meci de la Cupa Mondială 2026.

Selecţionata Germaniei a învins la scor debutanta Curacao, cu 7-1 (3-1), duminică, pe Houston Stadium, într-un meci din Grupa E a Cupei Mondiale de fotbal din Statele Unite, Mexic şi Canada.

Germania a confirmat calculele hârtiei despre cel mai disproporţionat duel şi s-a impus prin golurile marcate de Felix Nmecha (6), Nico Schlotterbeck (38), Kai Havertz (45+5 - penalty, 88), Jamal Musiala (47), Nathaniel Brown (68), Deniz Undav (78). Livano Comenencia (21) a înscris primul gol al Curacao la Cupa Mondială.

Echipa antrenată de Julian Nagelsmann îşi asigură practic calificarea în şaisprezecimile de finală prin acest rezultat, care poate fi scorul turneului.

Felix Nmecha a deschis scorul cu un şut la colţ din marginea careului, după o combinaţie cu Wirtz. Au ratat apoi Nmecha (9, 12), Sane (11), Wirtz (14).

Caraibienii au reuşit egalarea în min. 21, prin Comenencia, cu un şut de la 16 metri, după o pasă a lui Locadia.

Schlotterbeck (28), Pavlovic (30) şi Sane (32) au fost aproape de a aduce cvadrupla campioană mondială în avantaj, însă acest lucru l-a reuşit fundaşul Nico Schlotterbeck, care a reluat cu capul din 5 metri, la cornerul executat de Brown (38).

Pavlovic (45) a trecut şi el pe lângă gol, L. Bacuna respingând din faţa porţii, iar Havertz a stabilit scorul primei reprize (3-1), din penalty (45+5), după ce Nmecha a fost agăţat în careu de Bazoer.

Repriza secundă a început practic cu golul lui Musiala (47), cu un şut la colţul lung, din unghi, după ce a fost angajat în careu de Kimmich.

Brown a marcat primul său gol pentru naţionala Germaniei (68), după o combinaţie cu Deniz Undav, care şi-a trecut şi el numele pe lista marcatorilor (78), din pasa lui Kimmich, după o ieşire hazardată a portarului.

Havertz a realizat dubla (88), cu un lob peste portarul Room, după ce fusese lansat de Undav.

Sane (63) a scăpat singur cu portarul, dar a şut incredibil pe lângă poartă, scrie Agerpres.

Dick Advocaat (78 ani) a devenit cel mai vârstnic selecţioner din istoria Cupei Mondiale, el conducând echipa din cea mai mică naţiune calificată la un turneu final al competiţiei.

Portarul Manuel Neuer (40 ani, 79 zile) a devenit cel mai vârstnic component al naţionalei Germaniei la Cupa Mondială.

Germania va juca în continuare cu Cote d'Ivoire pe 20 iunie şi cu Ecuadorul pe 25 iunie, iar Curacao va întâlni Ecuadorul pe 21 iunie şi Cote d'Ivoire pe 25 iunie.

Germania - Curacao 7-1 (3-1)

Au marcat: Felix Nmecha (5), Nico Schlotterbeck (38), Kai Havertz (45+5 - penalty, 88), Jamal Musiala (47), Nathaniel Brown (68), Deniz Undav (78), respectiv Livano Comenencia (21).

Houston, Houston Stadium: 68.021 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa E