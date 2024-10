Oana Roman, prădată de hoţi. I-a fost furat și un dar de suflet de la mama ei

Oana Roman a povestit cum a ajuns să rămână fără mai multe genți de la un brand renumit. Vedeta a remarcat că hoțul părea interesat doar de produsele acestui brand specific ceea ce, după cum recunoaște, a surprins-o. Pentru că se știe că, de regulă, hoții pun mâna pe ce apucă, însă în cazul ei pare să fi fost un jaf "țintit" pe o anume marcă celebră.

A rămas fără gențile de firmă

Fiica lui Petre Roman regretă şi acum o geantă de firmă pe care o primise în dar de la mama ei dar care i-a fost furată, laolaltă cu multe altele. Spune că a fost prima ei geantă de firmă, drept pentru care avea o valoare sentimentală aparte.

„Prima mea geantă de brand a fost primită de la mama, ulterior acea geantă a dispărut. Practic, am avut două, pentru că mi-am luat și eu una același brand, aproape același model și amândouă mi-au dispărut. Au mai dispărut în timp și altele. Am avut multe genți de la acest brand cunoscut, nu mai am niciuna din acelea, primele. Mai aveam și de la alte brand-uri, nu au dispărut. Am avut și prietene care au stat mult pe la mine”, a mărturisit vedeta, potrivit SpyNews.

Oana Roman a mărturisit că cel mai mult îi pare rău pentru pierderea primei genți pe care a primit-o de la mama ei. Aceasta a subliniat că, pe lângă valoarea sentimentală, geanta a costat și o avere.

„Da, mi-a părut foarte rău, mai ales după prima geantă care era de la mama. Pe aceea chiar mi-aș fi dorit să o am la momentul acesta. Am de la mama alte lucruri, bijuterii, perle, obiecte de mobilier, da geanta aceea prima pe care am primit-o… Aceea este o geantă vintage care astăzi valorează foarte mult, cine a furat-o nu știu dacă știa ce valoare are”, a spus fiica lui Petre Roman.

Oana spune că a rămas şi fără o geantă pe care a împrumutat-o unei prietene. „Am mai avut și o geantă de la un alt brand cunoscut, pe care știu cine mi-a luat-o și nu mi-a mai dat-o niciodată înapoi. Mi-a luat-o împrumut. Această persoană s-a măritat cu milionar între timp, cred că a aruncat-o de mult.”, a mai spus, cu urme de regret, vedeta.

