Monica Anghel, despre perioada în care era supraponderală. „Viața perfectă arată ca și EKG-ul unui om sănătos”

Indiferent de greutate, Monica Anghel rămâne una dintre cele mai remarcabile voci ale României. Recent, artista a vorbit despre modul în care era percepută în perioada în care era etichetată drept „grasă”. Cântăreața a mărturisit că nu a dat niciodată importanță comentariilor celor din jur, și asta pentru că a avut mereu încredere în sine și s-a considerat întotdeauna o femeie frumoasă. Mai mult, a subliniat că talentul ei nu a fost niciodată legat de kilogramele în plus.

„Despre mine toată lumea a fost că sunt foarte talentată, dar că sunt foarte grasă și trebuie să slăbesc. Ok, am făcut niște greșeli din punctul ăsta de vedere, într-adevăr, dar până la urmă nu a contat ceea ce spunea lumea. Eu și când eram foarte grasă, aveam foarte multă încredere în mine. Și mă vedeam o femeie foarte frumoasă. Și eram o femeie foarte frumoasă. Am avut niște succese extraordinare, am câștigat 11 trofee internaționale, sunt cel mai premiat artist din țara asta. Nu are nici o legătură povestea asta cu kilogramele în plus cu succesul. Dacă ești foarte bun în ceea ce faci și dacă ai încredere în tine, nu are nici o legătură”, a declarat aceasta pentru Kanal 2.

Val de reacții negative după ce a slăbit

Între timp a slăbit mult. Dar cum românul nu e mulțumit niciodată, fanii care odinioară o criticau pentru kilogramele în plus acum susțin că a slăbit prea mult. Mulți afirmă că era mult mai frumoasă când avea forme mai voluptoase.

"E topită acum! A slăbit exagerat. Nici așa nu e bine"

"Arată ca o stafie. Păcat de talentul ei"

"Curge de pe picioare. S-a dus prea departe. Nu-i ok"

Sunt doar câteva dintre cele mai întâlnite comentarii la postările în online ale artistei.

„Mult mai bine arătai când aveai câteva kilograme în plus”, „Mai frumoasă erați înainte acum nu-mi place cum arătați”, „Este cazul să te oprești din slăbit. În momentul ăsta exagerezi”, sunt alte serii de comentarii frecvente în rândul fanilor

Artista a mărturisit că urmărește activ rețelele de socializare, însă nu înțelege de ce oamenii simt nevoia să rănească și să aducă jigniri la adresa celor pe care pretind că-i urmăresc și că-i admiră.

„Mă uit pe rețelele de socializare, toată lumea arată impecabil, toată lumea arată lux și opulență, toată lumea este într-o fericire maximă. Ori viața nu este așa. Viața are și responsabilități, viața îți aduce și probleme. Viața își aduce și încercări și momente în care simți nevoia să urli, să plângi, să te descarci, să dai cu pumnul în masă în anumite situații. Viața îți aduce și situații în care părinții nu sunt de acord cu tine sau soțul nu este de acord cu tine sau copilul nu te ascultă. Viața perfectă arată ca și EKG-ul unui om sănătos. Mai sus, mai jos, foarte jos, foarte sus. Dacă e într-o linie dreaptă, a murit”, a mai spus vedeta.

Monica Anghel a declarat în mai multe interviuri că a reușit să slăbească aproximativ 30 de kilograme în urma unei intervenții chirurgicale de micșorare a stomacului și a schimbării stilului de viață. După această transformare, cântăreața a ajuns să cântărească în jur de 63 de kilograme.

