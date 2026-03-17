€ 5.0940
|
$ 4.4133
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0940
|
$ 4.4133
 
DCNews Stiri AFM solicită aviz pentru ecologizarea depozitului din Rupea, județul Brașov
Data actualizării: 13:28 18 Mar 2026 | Data publicării: 13:27 17 Mar 2026

AFM solicită aviz pentru ecologizarea depozitului din Rupea, județul Brașov
Autor: Alexandra Curtache

Groapă de gunoi Groapă de gunoi / Imagine cu rol ilustrativ

AFM solicită aviz de gospodărire a apelor pentru închiderea și ecologizarea depozitului neconform din Rupea. Publicul poate transmite observații.

Administrația Fondului pentru Mediu anunţă publicul interesat privind solicitarea de la Administraţia Bazinală de Apă Olt a avizului de gospodărire a apelor pentru investiția “LUCRĂRI DE ÎNCHIDERE ȘI ECOLOGIZARE DEPOZIT NECONFORM DE CLASA „b”, ORAȘUL RUPEA, JUDEȚUL BRAȘOV”, în orașul Rupea, comuna Homorod, CF 105764, județul Brașov. 

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului şi la: 
Administrația Bazinală de Apă Olt, adresa: Strada Remus Bellu 6, cod poștal 240156, Râmnicu Vâlcea; tel. +4 0250739840, +4 0350401738. 

Administrația Fondului pentru Mediu, adresa: Splaiul Independenței, nr. 294, Corp A, sector 6, București, cod poștal 060031, tel. 021.317.02.87, presedinte@afm.ro. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

brasov
groapa de gunoi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
x close