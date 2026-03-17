AFM solicită aviz pentru ecologizarea depozitului din Rupea, județul Brașov

Administrația Fondului pentru Mediu anunţă publicul interesat privind solicitarea de la Administraţia Bazinală de Apă Olt a avizului de gospodărire a apelor pentru investiția “LUCRĂRI DE ÎNCHIDERE ȘI ECOLOGIZARE DEPOZIT NECONFORM DE CLASA „b”, ORAȘUL RUPEA, JUDEȚUL BRAȘOV”, în orașul Rupea, comuna Homorod, CF 105764, județul Brașov.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului şi la:

Administrația Bazinală de Apă Olt, adresa: Strada Remus Bellu 6, cod poștal 240156, Râmnicu Vâlcea; tel. +4 0250739840, +4 0350401738.

Administrația Fondului pentru Mediu, adresa: Splaiul Independenței, nr. 294, Corp A, sector 6, București, cod poștal 060031, tel. 021.317.02.87, presedinte@afm.ro.