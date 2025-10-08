ANCOM lovește în escrocii telefonici: Apelurile false din străinătate care afișează numere românești vor fi blocate!

ANCOM a anunțat miercuri, printr-un comunicat de presă transmis AGERPRES, că a stabilit blocarea apelurilor inițiate din afara României care afișează în mod fals numere naționale de telefonie fixă. Decizia vine în contextul creșterii alarmante a tentativelor de fraudă prin falsificarea identității apelantului (tehnica spoofing).

„În contextul creşterii semnificative a cazurilor de utilizare în mod fraudulos a resurselor de numerotaţie, ANCOM a identificat şi a impus o serie de măsuri care să faciliteze reducerea semnificativă a incidenţei cazurilor de CLI spoofing. Astfel, după consultări organizate împreună cu Direcţia de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi principalii furnizori de comunicaţii electronice, ANCOM a stabilit blocarea apelurilor iniţiate din afara teritoriului României, care afişează în mod fals numere naţionale de telefonie fixă”, se menționează în comunicatul oficial.

De ce nu pot fi blocate și apelurile mobile

Autoritatea precizează că măsura nu poate fi extinsă în prezent și asupra numerelor mobile, din cauza riscului de a afecta utilizarea legitimă a numerelor românești aflate în roaming.

„Această măsură nu poate fi aplicată în prezent pentru numerele de telefonie mobilă întrucât ar putea afecta utilizarea legitimă a numerelor în străinătate în roaming”, explică ANCOM.

Astfel, apelurile internaționale care par a proveni de la numere mobile românești pot continua să reprezinte o sursă de risc pentru utilizatori, fiind necesară o atenție sporită în verificarea autenticității interlocutorilor.

Recomandările ANCOM pentru utilizatori

Instituția le recomandă cetățenilor care s-au confruntat cu astfel de apeluri să contacteze imediat furnizorul de servicii de telefonie, să anunțe Poliția și să se adreseze Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Totodată, ANCOM sfătuiește utilizatorii să nu se bazeze exclusiv pe afișarea numărului de telefon, întrucât acesta poate fi falsificat. În cazul unui apel suspect, persoanele sunt îndemnate să închidă convorbirea și să sune la numărul oficial al instituției sau companiei care pretinde că le-a contactat.

Măsuri de protecție recomandate

Pentru a se feri de tentativele de fraudă, ANCOM recomandă:

să nu fie oferite date personale prin telefon, cum ar fi informații de identificare, date bancare, parole sau coduri PIN;

să se actualizeze constant software-ul telefonului și aplicațiile utilizate;

să nu se răspundă apelurilor nesolicitate care cer informații sensibile sau transferuri de bani;

să se verifice orice informație prin canale oficiale, contactând direct instituțiile implicate.

Informare constantă despre noile tipuri de fraude

ANCOM reamintește că informarea este cea mai bună formă de protecție în fața fraudelor digitale. Cetățenii sunt încurajați să consulte periodic platforma sigurantaonline.ro, creată de DNSC, Poliția Română și Asociația Română a Băncilor, unde pot găsi explicații, exemple și sfaturi actualizate despre cele mai recente metode de înșelătorie online și telefonică.

Prin această măsură, ANCOM face un pas important în lupta împotriva apelurilor înșelătoare care au afectat tot mai mulți români, însă provocarea rămâne: găsirea unei soluții tehnice sigure pentru a proteja și utilizatorii numerelor mobile, fără a perturba funcționarea serviciilor de roaming.