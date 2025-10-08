€ 5.0963
|
$ 4.3898
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 16:51 08 Oct 2025 | Data publicării: 16:51 08 Oct 2025

ANCOM lovește în escrocii telefonici: Apelurile false din străinătate care afișează numere românești vor fi blocate!
Autor: Alexandra Curtache

penghao-xiong-NzPpWEjbAJc-unsplash
 

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a luat o nouă măsură pentru combaterea apelurilor frauduloase (spoofing), însă restricțiile nu pot fi aplicate, deocamdată, și numerelor de telefonie mobilă.

ANCOM a anunțat miercuri, printr-un comunicat de presă transmis AGERPRES, că a stabilit blocarea apelurilor inițiate din afara României care afișează în mod fals numere naționale de telefonie fixă. Decizia vine în contextul creșterii alarmante a tentativelor de fraudă prin falsificarea identității apelantului (tehnica spoofing).

„În contextul creşterii semnificative a cazurilor de utilizare în mod fraudulos a resurselor de numerotaţie, ANCOM a identificat şi a impus o serie de măsuri care să faciliteze reducerea semnificativă a incidenţei cazurilor de CLI spoofing. Astfel, după consultări organizate împreună cu Direcţia de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi principalii furnizori de comunicaţii electronice, ANCOM a stabilit blocarea apelurilor iniţiate din afara teritoriului României, care afişează în mod fals numere naţionale de telefonie fixă”, se menționează în comunicatul oficial.

De ce nu pot fi blocate și apelurile mobile

Autoritatea precizează că măsura nu poate fi extinsă în prezent și asupra numerelor mobile, din cauza riscului de a afecta utilizarea legitimă a numerelor românești aflate în roaming.

„Această măsură nu poate fi aplicată în prezent pentru numerele de telefonie mobilă întrucât ar putea afecta utilizarea legitimă a numerelor în străinătate în roaming”, explică ANCOM.

Astfel, apelurile internaționale care par a proveni de la numere mobile românești pot continua să reprezinte o sursă de risc pentru utilizatori, fiind necesară o atenție sporită în verificarea autenticității interlocutorilor.

Recomandările ANCOM pentru utilizatori

Instituția le recomandă cetățenilor care s-au confruntat cu astfel de apeluri să contacteze imediat furnizorul de servicii de telefonie, să anunțe Poliția și să se adreseze Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Totodată, ANCOM sfătuiește utilizatorii să nu se bazeze exclusiv pe afișarea numărului de telefon, întrucât acesta poate fi falsificat. În cazul unui apel suspect, persoanele sunt îndemnate să închidă convorbirea și să sune la numărul oficial al instituției sau companiei care pretinde că le-a contactat.

Măsuri de protecție recomandate

Pentru a se feri de tentativele de fraudă, ANCOM recomandă:

  • să nu fie oferite date personale prin telefon, cum ar fi informații de identificare, date bancare, parole sau coduri PIN;
  • să se actualizeze constant software-ul telefonului și aplicațiile utilizate;
  • să nu se răspundă apelurilor nesolicitate care cer informații sensibile sau transferuri de bani;
  • să se verifice orice informație prin canale oficiale, contactând direct instituțiile implicate.

Informare constantă despre noile tipuri de fraude

ANCOM reamintește că informarea este cea mai bună formă de protecție în fața fraudelor digitale. Cetățenii sunt încurajați să consulte periodic platforma sigurantaonline.ro, creată de DNSC, Poliția Română și Asociația Română a Băncilor,  unde pot găsi explicații, exemple și sfaturi actualizate despre cele mai recente metode de înșelătorie online și telefonică.

Prin această măsură, ANCOM face un pas important în lupta împotriva apelurilor înșelătoare care au afectat tot mai mulți români, însă provocarea rămâne: găsirea unei soluții tehnice sigure pentru a proteja și utilizatorii numerelor mobile, fără a perturba funcționarea serviciilor de roaming.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

apeluri false
ancom
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
De ce te trezești mereu noaptea să mergi la toaletă? Poate fi un semn al unei afecțiuni medicale
Publicat acum 8 minute
Clima o ia razna: Hong Kong înregistrează cea mai călduroasă lună octombrie din istorie
Publicat acum 13 minute
Raed Arafat, explicații pentru cei care spun că a fost exagerare cu Codul Roșu
Publicat acum 35 minute
Ciuvică a identificat singura persoană din România care chiar recunoaște că e putinistă
Publicat acum 36 minute
România vrea mai mult: Bolojan pune accent pe procesarea produselor agricole
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 06 Oct 2025
Mircea Badea sesizează o absență din echipa prezidențială a lui Nicușor Dan
Publicat pe 06 Oct 2025
Imaginea cu Nicușor Dan la birou care s-a viralizat pe Internet. Cu cine l-au comparat internauții / foto în articol
Publicat pe 06 Oct 2025
Lista țărilor despre care Angela Merkel spune că l-au provocat pe Putin să invadeze Ucraina
Publicat pe 07 Oct 2025
Ciclonul Barbara, în România: COD ROȘU de ploi. Elena Mateescu, anunțuri de ultimă oră pentru români. „Evitați deplasările”
Publicat pe 06 Oct 2025
Laura Vicol a revenit în politică după plecarea din PSD. Ce partid a ales
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close