ANAF are, de la CURIERI, lista românilor care au trimis colete cu plata ramburs: Cine sunt cei vizați de anti-fraudă

ANAF i-a luat la ochi pe cei care au trimis colete cu plata ramburs, prin olx.ro. DCNews a scris despre asta AICI. Cei care s-au plâns de situație au fost persoane care au trimis, cu plata ramburs, diferite produse prin olx.ro, precum ”jucăriile fetiței”. Alții au precizat că au trimis prin olx.ro, cu plata ramburs, tocmai pentru că au ”profitat de transportul gratuit oferit de platforma olx și am trimis pachete prin intermediul lor”.

Într-un răspuns pentru DCNews, ANAF ne-a precizat că, încă din 2023, a fost introdusă obligația de raportate a livrărilor de bunuri efectuate de furnizorii de servicii poștale în sistem ramburs.

Informațiile, luate de la curieri

Cu alte cuvinte, cei care au raportat către ANAF au fost curierii, nu platformele de vânzări. Sunt vizate astfel, toate persoane care au trimis colete prin serviciile de curierat, cu plata ramburs.