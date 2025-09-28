€ 5.0772
Data actualizării: 21:59 28 Sep 2025 | Data publicării: 21:06 28 Sep 2025

EXCLUSIV ANAF are, de la CURIERI, lista românilor care au trimis colete cu plata ramburs: Cine sunt cei vizați de anti-fraudă
Autor: Roxana Neagu

pexels curier foto foto pexels ilustrativ
 

ANAF a explicat, pentru DCNews, cine sunt cei vizați de notificările de conformare voluntară.

ANAF i-a luat la ochi pe cei care au trimis colete cu plata ramburs, prin olx.ro. DCNews a scris despre asta AICI. Cei care s-au plâns de situație au fost persoane care au trimis, cu plata ramburs, diferite produse prin olx.ro, precum ”jucăriile fetiței”. Alții au precizat că au trimis prin olx.ro, cu plata ramburs, tocmai pentru că au ”profitat de transportul gratuit oferit de platforma olx și am trimis pachete prin intermediul lor”. 

Într-un răspuns pentru DCNews, ANAF ne-a precizat că, încă din 2023, a fost introdusă obligația de raportate a livrărilor de bunuri efectuate de furnizorii de servicii poștale în sistem ramburs. 

Informațiile, luate de la curieri

Cu alte cuvinte, cei care au raportat către ANAF au fost curierii, nu platformele de vânzări. Sunt vizate astfel, toate persoane care au trimis colete prin serviciile de curierat, cu plata ramburs. 

ANAF ne mai transmite că ”persoanele fizice pentru care s-a constatat că desfășoară activitate de expediere colete în sistem contra ramburs, dar au obținut încasări anuale de sub 100.000 de lei, au fost incluse în cadrul unei campanii de conformare voluntară”. 

Astfel, în 2025, Direcția Comerț Electronic din cadrul DGAF ”a transmis aproximativ 7000 de notificări către persoane fizice care au înregistrat încasări în rambursuri DOAR în conturile bancare personale, cuprinse între 10.000 de lei și 99.000 de lei”. Scopul a fost de a-i informa din timp în cazul în care desfășoară sau intenționează să desfășoare activități economice, astfel încât să evite acumularea unor obligații fiscale semnificative și eventuale neînțelegeri privind momentul impunerii, conform răspunsului ANAF.

 

Datele celor vizați de campania ANAF sunt colectate prin formularul D395. Totodată, de la înființarea Direcției Comerț Electronic, din 2020, sunt desfășurate constant acțiuni de control și notificare pentru conformare voluntară. ANAF precizează că astfel de acțiuni au generat frecvent reacții publice, în special pe Facebook, cu efecte benefice, cei vizați fiind determinați să se conformeze. 

