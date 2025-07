”Marea fraudă” descoperită de ANAF. Vizați sunt toți românii care au trimis colete ramburs prin olx.ro. Scrisorile pe care le-au primit acasă: sunt datori la stat!

ANAF a găsit contribuabilii rău platnici. Mai multe persoane mărturisesc, pe un grup de gestionare a bugetului de familie, de pe Facebook, că au primit scrisori de la ANAF că sunt bune de plată.

”Ieri am primit această notificare prin Poștă de la ANAF. Din câte îmi dau eu seama, este vorba despre faptul ca am realizat venituri dim rambursuri și nu le-am declarat. Eu nu am activitate economică online, nu vând lucruri de prin casa sau hainele rămase mici, tot ce am făcut este faptul ca am profitat de transportul gratuit oferit de platforma olx și am trimis pachete prin intermediul lor.



Ce să vezi, ca să poți beneficia de acest transport gratuit, trebuia să faci o vânzare de minimum 20 de lei. A fost luna în care trimiteam beneficiarilor asociației și 10 pachete/ lună. Ei achitau 20 de lei, eu le puneam banii în pachet și Fan Courier îmi dădea acești bani ramburs sau îi vira în cont” a scris un internaut, care a și atașat scrisoarea primită de la ANAF. I se atrage atenția să depună declarația 212 și să achite impozitul pe venit.

Persoana în cauză a precizat, în comentarii, că trimitea aproximativ 10 colete pe lună, uneori mai puțin.

O altă persoană a menționat: ”Și eu am primit tot așa pentru că am vândut hainele vechi de la fetiță și jucăriile ca să îi iau un telefon”. ”Și eu la fel, am vândut hainele vechi, majoritatea clar în pierdere față de prețul cu care le-am achiziționat” scrie o alta. ”Suntem foarte mulți în această situație” notează altă persoană.

Din scrisoarea ANAF se poate observa că a fost transmisă în 10 iulie. A fost primită în 25 iulie. Dar conținutul scrisorii prevede că declarația trebuie depusă până-n 25 mai.

Alți internauți au fost frapați de ”marea fraudă” pe care a găsit-o ANAF-ul: ”Băi unde era frauda sunt de un penibil incredibil”, ”Acum ar trebui să călătoriți în timp ca să le trimiteți declarația? Foarte penibili”, ”Mai marii fură milioane de euro și au găsit marea fraudă”.

”Da, se trimit tuturor. Și cei ce au avut ramburs de 400 lei. Nu contează suma. Momentan nici ei nu au sume și speră ca românul să-și facă calcule, să-și plătească TVA-ul pe chiloții vechi vânduți pe olx și să-i scutească de o muncă în plus. De aia nu dau sume încă” lămurește un internaut, completat de altul: ”Stați liniștiți că au trimis la toate persoanele ce au mai efectuat vânzări și au cerut ramburs... din câte știu eu, este voie să-ți vinzi produsele tale (haine, accesorii, etc) ocazional până la însumarea a 12 salarii minime pe economie brute/an”.

”Acum ai șanse mari să ajungi vicepremier. Trebuie doar să găsești un funcționar la ANAF pe care să-l mituiești vreo 8 ani și apoi să-l denunți” notează un comentariu ironic, în spirit de glumă, cu aluzie la vicepremierul Anastasiu.

Cei care trimit scrisorile sunt de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală, departament subordonat ANAF. În această situație sunt extrem de mulți oameni care au vândut ceva pe olx, cu plata ramburs. DCNews a transmis o solicitare către Direcția menționată pentru o clarificare.

