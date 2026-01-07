Ghiseul.ro a închis accesul pentru diaspora. Toate milioanele de români, afectate

Suntem țara europeană cu cei mai mulți cetățeni stabiliți în străinătate. Oficial, peste trei milioane trăiesc în statele Uniunii, potrivit Eurostat. Numărul este mai mare în realitate, dacă ne gândim că nu toți apar în statisticile oficiale. Iar în diaspora „totală”, numărul românilor ajunge și la vreo zece milioane.

Ghiseul.ro este blocat pentru românii din diaspora

Românii care trăiesc în diaspora și vor să plătească impozitele pentru proprietățile din țară... nu o pot face! Este real, deși pare o glumă. De ce este blocat ghiseul.ro pentru românii din afara granițelor?

Pentru că au fost accesări de ordinul sutelor de mii, fapt care a condus la indisponibilități parțiale. Nu se știe exact când se poate remedia situația.

„Au fost volume foarte mari de accesări. Am revizuit zilele trecute, după ce am fost avertizați privind potențiale atacuri de tipul DDoS, ceea ce înseamnă accesare simultană de pe mai multe conturi, mai multe IP-uri. Ca măsură de protecție a platformei, am redus-o doar la nivelul României. Prin conexiune VPN, se poate accesa, pentru România. Este o acțiune termporară de protejare a ghiseul.ro”, a zis preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României, Dragoş-Cristian Vlad la Digi 24.

Concluzia? Românii din diaspora sunt „buni” când trebuie să voteze. În rest... le blocăm accesul. Culmea... chiar și când vor să plătească...

