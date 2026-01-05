€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Economie Programul magazinelor PPC Energie din Bucureşti, Giurgiu și Ilfov în perioada 6-7 ianuarie 2026
Data publicării: 14:19 05 Ian 2026

Programul magazinelor PPC Energie din Bucureşti, Giurgiu și Ilfov în perioada 6-7 ianuarie 2026
Autor: Anca Murgoci

Magazin PPC PPC
 

Magazinele PPC Energie din București și județele Giurgiu și Ilfov vor fi închise în zilele de marți.

Magazinele PPC Energie din București și județele Giurgiu și Ilfov vor fi închise în zilele de marți, 6 ianuarie și miercuri, 7 ianuarie, zile de sărbătoare legală, urmând ca acestea să revină la programul normal începând cu joi, 8 ianuarie. Excepție face magazinul situat în Galeriile Titan din București, care va funcționa în zilele de 6 și 7 ianuarie în intervalul 09:00-20:00.


În această perioadă serviciul de call-center va fi disponibil numai pentru informații în sistem automat, precum transmiterea indexului, detalii despre factură și sold. Cea mai mare parte a operațiunilor pot fi realizate prin canale digitale și nu necesită deplasarea în magazinele PPC Energie. 


Indexul de energie electrică sau gaz poate fi transmis online folosind secțiunea Index din cadrul aplicației myPPC sau de pe pagina web https://myppc.ppcenergy.ro/. De asemenea, pentru a trimite indexul pentru energie electrică, se pot apela (în timpul perioadei de telecitire specificată pe factură) numerele de telefon gratuite 0800.07.07.01 (valabil pentru clienții cu contracte de furnizare a energiei electrice de pe piața concurențială) sau 0800.07.08.09 (pentru clienții cu contracte de furnizare a energiei electrice în regim reglementat), respectiv numărul cu tarif normal 021.9977. Toate detaliile despre transmiterea indexului sunt disponibile aici - https://www.ppcenergy.ro/servicii-digitale/transmitere-index/?ppc-energie.


Pentru a intra în contact cu un consultant PPC Energie, clienții pot utiliza numărul de telefon 021.9977 (cu tarif normal, apelabil din România și din străinătate) în timpul programului, respectiv L-V: 8:00 – 20:00 (cu excepția sărbătorilor legale). La acest număr pot fi aflate informații despre facturi și sold, despre contract, pot fi activate servicii precum factura electronică și altele.


Plățile se pot efectua online, prin debit direct, transfer bancar sau din aplicația myPPC. Pentru clienții care preferă plata numerar, există automate de plată de tip self-pay, amplasate în magazinele PPC Energie din București și zece județe (Arad, Caraș-Severin, Călărași, Constanța, Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Timiș și Tulcea) care funcționează conform programului anunțat, precum și în rețelele de magazine Profi, Auchan, Mega Image, Carrefour, Kaufland și în alte magazine alimentare. Pentru cei care preferă plata cu cardul, în majoritatea magazinelor PPC Energie a fost implementată o soluție de plată prin POS.

VEZI ȘI: În 2025, cititorii DC Media Group au fost de milioane. Un an greu, înțeles mai bine împreună 


Detalii despre partenerii bancari și comerciali ai PPC Energie se regăsesc pe factura de energie electrică, precum și aici.

Mai mult, clienții pot alege să utilizeze aplicația myPPC, care poate fi accesată cu ușurință fie online, la adresa https://myppc.ppcenergy.ro/, fie prin descărcarea aplicației pentru telefonul mobil în mod gratuit, de pe App Store, Google Play sau Huawei AppGallery. Prin intermediul acesteia, clienții pot primi și plăti facturile de energie electrică sau gaze naturale, își pot înregistra indexul sau verifica balanța de plată. De asemenea, în aplicație sunt disponibile ofertele comerciale, astfel că atât clienții existenți, cât și cei potențiali au posibilitatea de a transmite online solicitări de încheiere a unui contract de furnizare de energie electrică sau de gaze naturale. Tot în aplicația myPPC (web și mobil), clienții rezidențiali PPC Energie pot beneficia de sfaturi personalizate pentru eficientizarea consumului de energie, cu ajutorul PPC myEnergy Coach sau de myRewards, un program de loialitate care oferă discount-uri la comercianți din diverse categorii, de la electronice & tehnologie și fashion, la cadouri și sănătate. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ppc
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Nicușor Dan: Cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 au fost reduse cu 30%
Publicat acum 2 minute
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat acum 8 minute
Horoscopul banilor 2026. Previziuni pentru toate zodiile
Publicat acum 25 minute
Magistrații cer demisia unui membru CSM. Îl acuză de anumite practici în justiție
Publicat acum 42 minute
Poziția Colegiului Medicilor privind regimul gărzilor medicale
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Ian 2026
Surpriză pentru Trump! Țările din UE care nu recunosc intervenția SUA în Venezuela și condamnă atacul americanilor
Publicat pe 03 Ian 2026
Creșterea vârstei de pensionare în MAI. Bolojan, anunțul zilei pentru polițiști și nu numai
Publicat pe 03 Ian 2026
Trump îl ia tare pe Putin, după „atacul spectaculos“ asupra Venezuelei
Publicat pe 03 Ian 2026
China, reacție dură după atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro
Publicat acum 20 ore si 5 minute
Dmitri Medvedev propune răpirea unui important lider din UE, după modelul Maduro
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Considerați că intervenția lui Trump în Venezuela este:
Necesară și legitimă
Necesară, dar ilegitimă
Trimite răspunsul
x close