Zăpada se topeşte în ritm accelerat în Făgăraş şi în Bucegi. La Bâlea Lac au mai rămas doar petice de zăpadă

"Zăpada este umezită în tot stratul şi prezintă fenomenul de izotermie. În interior întâlnim exclusiv cristale rotunjite, caracteristice zăpezii în topire, iar local zone cu rezistenţă şi coeziune relativ reduse faţă de straturile de lângă sol. Pe unele văi de pe versanţii nordici sau umbriţi, sunt depozite mai consistente, local de peste 100 - 150 cm. În special la altitudini de peste 2.200 metri, pe areale restrânse zăpada umezită poate aluneca peste zonele mai întărite, generând curgeri sau avalanşe de topire izolate, în cazuri excepţionale putându-se angrena întregul strat, până la sol, riscul declanşării fiind amplificat la supraîncărcări", atenţionează meteorologii, conform Agerpres.

1,5 metri de zăpadă s-au topit

În intervalul precedent, vremea s-a încălzit şi a fost temporar instabilă în ultima zi a lunii mai, când au fost înnorări temporare şi când local s-au semnalat averse moderate de ploaie şi descărcări electrice. Temperaturile au fost predominant pozitive, fiind uşor negative pe crestele cele mai înalte din Carpaţii Meridionali în dimineţile de 29 şi 30 mai. Astfel, stratul de zăpadă a scăzut semnificativ în zona crestelor din Făgăraş şi Bucegi, cu până la 1.520 cm.

La data de 1 iunie, stratul de zăpadă era de 90 cm la Vârful Omu şi petice la Bâlea-Lac.

În următoarele zile, conform prognozei, vremea va fi temporar instabilă la peste 2.000 de metri, în masivele Făgăraş şi Bucegi, şi va oscila în jurul normelor termice ale perioadei, cu un grad de instabilitate mai accentuat la noapte, marţi, şi din după-amiaza zilei de 4 iunie. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare accentuate.

Pe arii mai extinse în această noapte şi marţi, iar ulterior cu caracter local, se vor semnala averse de ploaie, însoţite de frecvente descărcări electrice şi intensificări ale vântului ce pot lua aspect de vijelie.

Cantităţile de apă vor fi local de 15 - 25 l/mp, pe arii restrânse de 30 - 40 l/mp şi, izolat, de peste 50 - 60 l/mp, în special în Carpaţii Meridionali şi de Curbură. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări locale de 45 - 70 km/h.

Temperaturile maxime se vor situat în general între 6 şi 11 grade, iar cele minime între 3 şi 7 grade.