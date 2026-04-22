DCNews Stiri Lavinia Șandru, mesaj de Ziua Pământului: România trebuie să își asume responsabilitatea pentru viitor
Data publicării: 20:18 22 Apr 2026

Lavinia Șandru, mesaj de Ziua Pământului: România trebuie să își asume responsabilitatea pentru viitor
Autor: D.C.

Ziua Pământului nu a fost, anul acesta, un simplu moment simbolic, ci un avertisment. Într-o perioadă în care schimbările climatice și presiunea asupra resurselor devin tot mai vizibile, participanții –...

Ziua Pământului nu a fost, anul acesta, un simplu moment simbolic, ci un avertisment.

Într-o perioadă în care schimbările climatice și presiunea asupra resurselor devin tot mai vizibile, participanții – parlamentari, profesori, antreprenori și specialiști – au cerut soluții concrete și o schimbare reală de mentalitate.

La Palatul Parlamentului, în cadrul conferinței „Earth Day – The Day After Tomorrow”, mesajul a fost unul clar: România trebuie să își asume responsabilitatea pentru viitor, acum, nu mai târziu.

Inițiatorul evenimentului, Lavinia Șandru, a transmis un apel direct:
„Nu mai putem amâna. Este momentul să vorbim serios despre responsabilitate și despre ce lăsăm generațiilor viitoare. Trebuie să transformăm aceste idei în acțiuni concrete.”

Din zona mass-media, Dan Constantin, președintele UZPR, a subliniat că tema nu trebuie tratată ocazional: „Responsabilitatea față de mediu trebuie să fie o preocupare zilnică. Comunicarea și educația sunt esențiale în acest proces.”

Educația a fost una dintre temele centrale. Florin Lixandru, Inspector General al ISMB, a declarat: „Realitatea ne arată că nu mai vorbim despre riscuri viitoare, ci despre probleme actuale. Educația este cheia formării unor cetățeni responsabili.”

Președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Bogdan Ciucă, a vorbit despre responsabilitatea personală: „Ca părinte, mă gândesc la lumea în care vor trăi copiii noștri. Este o preocupare reală și legitimă.”

Bogdan Ionescu, Academia Da Vinci, a punctat o problemă de fond:
„Suntem într-o epocă a informației, dar pierdem capacitatea de a lucra împreună. Fără colaborare, nu există soluții.”

Din zona administrației, Florentina Gherghiceanu a fost directă:
„Problema nu este lipsa ideilor, ci lipsa consecvenței în implementare.”

Analistul Cristian Roșu a atras atenția asupra consumului excesiv:
„Fast fashion este un exemplu clar că modul în care consumăm afectează direct mediul.”

Antreprenorul Ionuț Botorogeanu a sintetizat concluzia evenimentului:
„Viitorul nu vine de la sine. Se decide prin fiecare alegere pe care o facem.”

Din mediul universitar, Adela Fekete a evidențiat rolul educației:
„Trebuie să îi ajutăm pe tineri să înțeleagă realitatea și responsabilitatea pe care o au.”

Evenimentul „Earth Day – The Day After Tomorrow” a fost organizat de Asociația Inițiativa Ecologistă Europeană, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Academia Da Vinci și Universitatea Ecologică din București.

Concluzia a fost una comună: fără responsabilitate și acțiune, viitorul rămâne incert. Ziua Pământului devine astfel nu doar un simbol, ci un test real pentru societate.

