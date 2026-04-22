DCNews Stiri Șefa S&D din Parlamentul European, semnal pentru România după ce PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan. Ce îi reproșează lui Manfred Weber
Data actualizării: 18:11 22 Apr 2026 | Data publicării: 17:33 22 Apr 2026

Șefa S&D din Parlamentul European, semnal pentru România după ce PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan. Ce îi reproșează lui Manfred Weber
Autor: Ioan-Radu Gava

Iratxe Garcia Perez Foto: Agerpres

Iratxe Garcia Perez, șefa Grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, a transmis un mesaj în contextul crizei politice din România.

Iratxe Garcia Perez a precizat că România trebuie să fie condusă în continuare de o coaliție pro-europeană și să respingă narațiunile selective, extremismul sau standardele politice duble.

„România are nevoie de o coaliție pro-europeană.

Cooperarea și responsabilitatea autentice - nu narațiuni selective, extremism sau standarde politice duble - trebuie să ne ghideze viitorul european.

Social-democrații apără poporul!”, a scris Iratxe Garcia Perez pe rețeaua X.

Mesajul lui Iratxe Garcia Perez vine după ce Manfred Weber, președintele Partidului Popular European, și-a anunțat susținerea pentru premierul Ilie Bolojan.

Comunicatul Grupului S&D din Parlamentul European

În mesajul publicat pe X, Iratxe Garcia Perez a atașat și comunicatul Grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, în care S&D îi reproșează lui Manfred Weber că „a uitat să întrebe partidul membru PPE, PNL, de ce nu respinge sprijinul extremei drepte pentru a rămâne la putere și de ce a folosit un trop fascist bine-cunoscut, numindu-i pe toți social-democrații și alegătorii lor „șobolani”, înainte de referendumul recent“.

„Bruxelles, 22 aprilie 2026

În vremuri de incertitudine, claritatea și onestitatea contează mai mult ca oricând. România este o țară europeană puternică, construită pe alegerile democratice ale cetățenilor săi. Aceste alegeri trebuie respectate pe deplin, fără interpretări selective.

Partidul Social Democrat nu este un actor marginal în România. Este o forță centrală a reprezentării democratice, cel mai mare partid din Parlamentul României și continuă să reprezinte o parte semnificativă a societății românești în cadrul coaliției de guvernare. Această realitate a fost recent reafirmată intern, unde aproape 5.000 de reprezentanți aleși, primari, lideri locali și oficiali și-au exprimat poziția față de guvern cu un sprijin de 98%. Acesta este un semnal puternic de coeziune și responsabilitate din partea celor mai apropiați de cetățeni.

La nivel european, noi, Socialiștii și Democrații, am susținut întotdeauna parcursul României către stabilitate, reforme și convergență. Dar sprijinul trebuie să fie fundamentat pe adevăr, echilibru și respect pentru toți actorii democratici. În scrisoarea recentă trimisă de liderul PPE, Manfred Weber, am observat o lipsă de coerență politică, ignorând matematica parlamentară și faptul că acest guvern nu este rezultatul unei singure forțe politice sau al unui singur politician, astfel că nu poate reprezenta doar punctele de vedere ale dreptei pro-austeritate. Progresul României a fost întotdeauna construit prin cooperare.

În același timp, există principii care trebuie să rămână nenegociabile. În întreaga Europă asistăm la o creștere a extremismului. În acest context, liderii politici au responsabilitatea de a acționa cu claritate. Aceasta înseamnă respingerea fermă a oricărei forme de cooperare guvernamentală cu forțe extremiste și asigurarea că discursul public rămâne respectuos și lipsit de limbaj inacceptabil, de dezumanizare și discriminare. Manfred Weber pare să fi uitat să întrebe partidul membru PPE, PNL, de ce nu respinge sprijinul extremei drepte pentru a rămâne la putere și de ce a folosit un trop fascist bine-cunoscut, numindu-i pe toți social-democrații și alegătorii lor „șobolani”, înainte de referendumul recent. Această atitudine a liderului PNL demonstrează lipsă de bunăvoință în colaborarea cu PSD România și arată similitudini cu discursul politic al extremei drepte.

Tăcerea sau ambiguitatea în aceste chestiuni riscă să slăbească încrederea publică și să submineze valorile democratice. România merită un climat politic bazat pe responsabilitate, dialog și respect reciproc, în care reformele sunt promovate, dar și explicate; în care stabilitatea economică merge mână în mână cu echitatea socială; și în care valorile europene sunt respectate în practică, nu doar în declarații.

Socialiștii și Democrații rămân angajați să sprijine România în această direcție: o țară pro-europeană, democratică și unită împotriva extremismului“, se arată în mesajul S&D.

