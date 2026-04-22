Manfred Weber anunță o discuție de ultimă oră cu Ilie Bolojan. ”Sprijin deplin” de la Bruxelles pentru premier: PSD s-a îndepărtat de angajamentele pro-europene

”Am avut o conversație telefonică excelentă cu Ilie Bolojan premierul României.

L-am felicitat pentru că a dat rezultate concrete într-o perioadă atât de scurtă de timp. El a luat măsuri pentru reducerea deficitului, stabilizarea economiei și promovarea reformelor esențiale. A instituit un buget responsabil, susținut de investiții strategice, în special prin fonduri europene și de redresare.

Împreună cu premierul Ilie Bolojan, am evaluat și prioritățile pentru perioada următoare, atât la nivel european, cât și la nivel național.

În aceste vremuri dificile la nivel global, cu războiul din Ucraina, presiunile energetice și creșterea extremismului în întreaga Europă, este esențial ca noi, familia EPP - European People's Party, să conducem prin exemplu.

Guvernanța responsabilă înseamnă să pui cetățenii pe primul loc și să iei deciziile necesare: reducerea cheltuielilor excesive, reducerea birocrației, avansarea reformelor și modernizarea instituțiilor publice, întotdeauna cu respect deplin pentru banii contribuabililor.

Ilie Bolojan, felicitat continuu de liderul PPE

Acestea sunt prioritățile EPP de centru-dreapta. Doar o astfel de conducere responsabilă va asigura că guvernele își pot proteja și sprijini cetățenii în momente de criză, indiferent dacă se confruntă cu presiuni energetice, amenințări la adresa securității sau incertitudinii economice, așa cum este acum cazul în întreaga Europă. Premierul Bolojan a fost unul dintre liderii europeni care au dat rezultate asupra tuturor priorităţilor PPE.

Acesta este motivul pentru care felicit curajul și determinarea premierului Ilie Bolojan de a-și continua mandatul de șef al guvernului, dintr-un puternic simț al responsabilității față de cetățeni și țară, și de a continua pe drumul reformelor și modernizării pe care le-a început 10 luni în urmă.

Premierul Bolojan are sprijinul deplin al partenerilor europeni pentru a consolida România și a continua să guverneze țara într-un mod responsabil așa cum a făcut-o până acum.

PSD, acuzat dur de Manfred Weber

Din păcate, vedem că Partidul Social Democrat din România s-a îndepărtat de angajamentele pro-europene. Acum se opune chiar măsurilor convenite în cadrul coaliției de guvernare: consolidarea economiei românești și a o face mai rezilientă, în beneficiul poporului și, de asemenea, punând în pericol pachetul de reforme legislative atât de necesar pentru finanțarea RRF. Privarea românilor de miliarde de euro de finanțarea UE din cauza raționamentului populist ar fi o lovitură majoră pentru democrația și stabilitatea României.

Bolojan, cale dificilă, dar corectă

În ciuda acestor provocări politice emergente, premierul Ilie Bolojan a ales calea mai dificilă - dar cea corectă: asigurarea stabilității în guvernare și capacitatea de a realiza reformele necesare, menținând România pe un drum stabil în acest context geopolitic foarte delicat” notează liderul PPE, Manfred Weber, pe pagina sa de Facebook.

La Palatul Cotroceni, la consultări, chiar în aceste momente de aproximativ o oră și jumătate, se află delegația PNL, condusă de liderul liberal și premierul României, Ilie Bolojan.

Anterior, a fost delegația PSD, care a stat o oră la consultări: PSD a ieșit de la consultări. Propunerea făcută de Sorin Grindeanu la Cotroceni