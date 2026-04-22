Dezvăluiri despre misteriosul agent „M“ al Mossadului, mort în 2023: A combinat creativitatea, viclenia și tehnologia pentru succesul împotriva Iranului

În cadrul ceremoniei de comemorare a celor căzuți ai Mossadului, directorul organizației David Barnea a dezvăluit că agentul operativ identificat doar prin inițiala ebraică „M“, care și-a pierdut viața în afara granițelor Israelului în mai 2023, a fost unul dintre planificatorii centrali ai infrastructurii secrete care a făcut posibil succesul campaniilor militare împotriva Iranului, scrie Anima News.

Barnea a declarat că operațiunile conduse de „M“ au „combinat creativitate, viclenie și tehnologie de vârf și au influențat semnificativ succesul campaniei împotriva Iranului", referindu-se la operațiunile „Ca un Leu" și „Ragetul Leului", cele două ofensive majore ale Israelului contra Teheranului.

Unde și când a murit misteriosul agent „M“?

„M“ a pierit la 28 mai 2023, când o ambarcațiune turistică s-a răsturnat pe Lacul Maggiore, în nordul Italiei, la doar o sută de metri de mal. Din cei 23 de pasageri aflați la bord, patru au murit, printre care și „M“, cunoscut în presa italiană sub alias-ul Erez Shimoni, în vârstă de 50 de ani. Potrivit relatărilor din mass-media italiană, inclusiv La Repubblica, 19 dintre cei aflați pe vas erau agenți ai serviciilor de informații israeliene și italiene - 11 de la Mossad și 10 conectați la intelligence-ul italian. Întâlnirea era o sesiune de lucru operativă între cele două servicii. Doi angajați ai serviciului de securitate italian au pierit de asemenea în accident.

La ceremonia de comemorare, Barnea și-a amintit momentul în care, în timpul operațiunii „Ragetul Leului", inima i s-a umplut de mândrie gândindu-se la „M“:

„În această zi mă gândesc la cei căzuți ai Mossadului și la alegerea lor de a contribui de-a lungul anilor la securitatea Israelului. În timpul operațiunii «Ragetul Leului», gândurile și inima mi s-au umplut de mândrie la chipul și fapta lui „M“, care a căzut în afara Israelului în timp ce-și îndeplinea misiunea“, a spus el.

„M“ avea un rol central în așezarea fundamentelor operative ale căror roade s-au materializat în mod semnificativ în cele două campanii recente contra Iranului. Activitatea sa era atât de secretă încât circumstanțele morții sale nu vor fi făcute publice, iar identitatea sa reală nu va fi dezvăluită.

La funeraliile lui „M“, la care au participat oficiali superiori ai Mossadului - inclusiv Barnea - purtând măști de protecție și pălării pentru a-și ascunde fețele, unde participanții au fost rugați să-și închidă telefoanele mobile, Barnea i-a adus un ultim omagiu:

„A fost un om al valorilor, un prieten adevărat. Iubea marea, absolvise un curs de skipper. În timpul navigării era în al nouălea cer. Ne despărțim de un om devotat și loial. Nu vom putea povesti despre faptele sale numeroase“, a precizat Barnea.

Șeful diviziei în care activa „M“ a adăugat la rândul său: „A luat cu el multe secrete. Nimeni nu știa ce face“.

„M“ era necăsătorit și nu avea copii; frații săi au rostit Kadîșul la mormântul său, în cimitirul militar din Așchelon.

Căpitanul vasului, Claudio Carminati, a fost condamnat la patru ani de închisoare prin acord de recunoaștere a vinovăției, după ce navă transporta 23 de persoane deși era autorizată pentru maximum 15.