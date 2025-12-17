Carrefour România, în plină expansiune: Trece de 200 de magazine Express și mizează pe proximitate

Cel de-al 200-lea magazin Carrefour Express va fi inaugurat pe data de 22 decembrie, marcând un moment important în strategia de expansiune a companiei. Doar anul acesta, compania a inaugurat 27 de magazine în acest format, dintre care 19 integrate și 8 în sistem de franciză. Totodată, retailerul și-a extins rețeaua de magazine Market, ajungând la 191 de locații.

Un pilon important al strategiei Carrefour îl reprezintă dezvoltarea formatului de proximitate: magazine în apropiere, pentru cumpărături rapide, care le oferă clienților acces facil la produsele de care au nevoie zi de zi, printr-un sortiment adaptat de produse ready to eat, ready to heat și ready to cook, precum și snacking, băuturi răcoritoare, produse marcă proprie.

„Strategia noastră de consolidare a rețelei de proximitate, sub formatele Market și Express, nu vizează doar un obiectiv de creștere, ci felul în care redefinim proximitatea pentru clienții noștri. Vedem tot mai clar că românii își doresc cumpărături rapide, aproape de casă sau de birou, iar rezultatele din 2025 confirmă acest lucru: Carrefour Express este formatul cu cea mai accentuată creștere din rețea, iar Carrefour Market, adaptat inclusiv pentru zona rurală, aduce mai aproape de clienții noștri beneficiile unui hipermarket într-un format adaptat. Cele două ne permit astfel să fim prezenți în inima comunităților, să adaptăm oferta la specificul fiecărei zone și să oferim aceeași experiență Carrefour. Vom continua să investim în aceste formate pentru a aduce plus valoare în rutina de zi cu zi a clienților noștri”, a declarat Roxana Cernica, Small Formats Business Unit Director Carrefour România.

Express, formatul cu cea mai mare expansiune în 2025

În 2025, Carrefour Express rămâne formatul de magazin cu cea mai mare creștere din rețea, continuând trendul accelerat început în 2024.

Extinderea rețelei a continuat pe parcursul anului 2025 în mai multe orașe din țară, cu deschideri în Brașov, Galați, Constanța, București, Cluj, Ploiești, Mureș, Suceava, Buzău, Bacău, Ilfov, Craiova și Călărași. Odată cu inaugurarea acestor noi unități, Carrefour, unul dintre cei mai mari angajatori din România, sprijină dezvoltarea comunităților locale, prin crearea a peste 200 de noi locuri de muncă.

De asemenea, expansiunea formatului a fost realizată inclusiv în zone rurale, precum Măicănești (jud. Vrancea) și Bolotești (jud. Vrancea), precum și în zone periurbane, precum Voluntari, Popești-Leordeni și Năvodari.

Retailerul vizează ca în 2026 să accelereze planurile de dezvoltare a formatului Express, cu mai multe deschideri planificate decât în anul 2025, atât proprii, cât și în sistem de franciză.

Investiții pentru formatul Market

În 2025, formatul Market a fost consolidat, atât prin deschideri în mediul urban (București, Onești), periurban (Bragadiru) și rural (Volovăț), precum și prin remodelări. Retailerul a alocat bugete pentru înlocuirea instalațiilor de frig, contribuind la reducerea consumului de energie și la un impact mai bun asupra mediului. Totodată, magazinele au fost modernizate prin concepte comerciale noi, adaptate tendințelor pieței și nevoilor clienților.

Remodelările au urmat două direcții. Prima a vizat extinderea și îmbunătățirea zonei de fructe și legume, brutărie și măcelărie, crearea unei zone de oferte și produse de sezon mai vizibile și dezvoltarea ofertei de băuturi reci și vinuri din programul Deschidem Vinul Românesc. Totodată, a fost completată zona de gastronomie cu preparate gata de consum, iar magazinele au inclus și spații dedicate pentru produse de bază, nealimentare, precum și o zonă de flori și grădină.

Cea de-a doua direcție s-a concentrat pe un traseu mai eficient în magazin, cu un spațiu mărit pentru fructe și legume, vizibilitate mai bună pentru produse locale, o zonă mai mare de brutărie și o măcelărie modernizată. În plus, a fost extinsă gama de snacking, cu peste 250 de produse, iar zona cu produse nealimentare a fost mai bine structurată, cu spațiu dedicat produselor sezoniere și o zonă Cărturești integrată în magazin. În perioada următoare, compania își propune să continue ritmul de modernizare.

Experiență de cumpărături omnichannel

În cadrul strategiei sale omnichannel, Carrefour își întărește misiunea de a deveni prima opțiune pentru clienți, prin dezvoltarea unei rețele diversificate de magazine. Din aceasta fac parte Hipermarket, pentru o experiență completă de cumpărături, cu o gamă variată de produse pentru toate nevoile, Express, formatul de proximitate preferat pentru cumpărături rapide, Market, care îmbină avantajele hipermarketului și ale magazinului de proximitate, cu accent pe prospețime, rapiditate și accesibilitate, și Supeco, formatul de discount adresat atât clienților persoane fizice, cât și celor juridici.

Experiența din magazinele fizice este completată de canalele de vânzare online, care simplifică și eficientizează procesul de cumpărare. Clienții Carrefour își pot comanda produsele preferate prin platformele partenere BRINGO, Glovo, Wolt, Bolt Food și Trendyol.

Universul Act for Good, extins în toate magazinele fizice

Beneficiile cardului de loialitate Act for Good, disponibil în aplicația mobilă Carrefour, se extind acum și în noile magazine deschise. Clienții pot acumula puncte prin simpla scanare a codului de loialitate la fiecare sesiune de cumpărături, puncte care se transformă ulterior în promoții, vouchere, experiențe și chiar fapte bune.

În plus, aplicația mobilă le oferă utilizatorilor posibilitatea de a verifica soldul garanțiilor SGR, de a stoca bonurile fiscale în format digital, de a urmări istoricul cumpărăturilor, precum și de a accesa servicii suplimentare, precum asigurarea RCA sau asigurarea de călătorie.

Despre Carrefour

Carrefour România le oferă clienților săi un univers de posibilități de a face cumpărături. Primul retailer omnichannel din România, Carrefour le oferă clienților experiențe de cumpărături cu ajutorul aplicației mobile și a caselor de marcat Self Service, în magazine, prin serviciile de online shopping cu livrare acasă, prin BRINGO, Glovo, Wolt, Bolt Food și Trendyol sau pe baza comenzii pe www.carrefour.ro.

Odată cu achiziția operațiunilor Romania Hypermarche SA, Carrefour ajunge la peste 450 de magazine, în 113 orașe din țară și ajunge în top trei jucători de pe piața de retail din România, fiind un angajator de top certificat (2023, 2024, 2025).

Compania susține comunitățile în care activează prin programe și inițiative naționale pe termen lung, cu impact pozitiv în societate: Deschidem Vinul Românesc, Creștem România BIO, Grădina Noastră și Poftim Brânză Românească. Platforma Act For Good transformă cumpărăturile într-o experiență personalizată cu impact social. Fiecare sesiune de shopping le poate aduce utilizatorilor puncte de loialitate, prin care pot face fapte bune, dar pot și beneficia de reduceri și oferte personalizate.

Unul dintre cei mai mari angajatori din România, companiile aparținând Grupului Carrefour în România fac parte din categoria celor ce contribuie semnificativ prin impozitele și taxele datorate către stat. Astfel, în 2024, Carrefour a plătit la bugetul de stat prin toate companiile prin care este prezent pe piața locală (Carrefour Romania S.A., România Hypermarche S.A., Supeco Investment SRL și Columbus Active SRL) impozite și taxe de aproape un 1 Miliard de lei, în creștere cu peste 20% față de 2023.

Carrefour România operează în România prin trei entități juridice principale: Carrefour România S.A., Supeco Investment SRL și, din noiembrie 2023, Romania Hypermarche S.A.

