Data publicării: 15:11 01 Noi 2025

EXCLUSIV Ministrul Agriculturii vrea să schimbe fața supermarketurilor: Români, două luni cumpărați doar produse românești / video
Autor: Ioan-Radu Gava

magazin rusia Foto: Pixabay
 

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a anunțat că își dorește să schimbe fața supermarketurilor din România.

CITEȘTE ȘI                -               EXCLUSIV Răsturnare de situație cu plecarea Carrefour din România. Ministrul Agriculturii, anunțul zilei / video

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a anunțat că își dorește ca în supermarketurile din România, la raft, să aibă loc produsele fiecărui producător român. 

„Mi-aș dori foarte mult ca marii retaileri să înțeleagă faptul că brandul românesc trebuie să rămână la raft. Să mai micșorăm puțin partea de marcă proprie, că așa este normal. 

Cred că trebuie să avem o discuție, iar în perioada următoare trebuie să mergem și să încercăm să modificăm legea pe care am făcut-o atunci când eram președintele Comisiei de Agricultură - România e singurul stat care a transpus directiva 633 privind practicile comerciale neloiale - astfel încât marca proprie să nu mai depășească în România 20% în interiorul magazinelor de retail.

Vreau ca toată lumea să aibă spațiu în mod egal la raft. Nu putem să vedem producători care dețin peste 20 de metri de vitrină într-un magazin de retail. Eu îmi doresc foarte mult ca fiecare producător român, dar și străin, să aibă câte patru fețe la raft. Nu mai vreau ca pe o vitrină de lactate, din zece metri, nouă să fie un brand. În magazinul de retail, fiecare trebuie să aibă patru fețe“, a zis ministrul Agriculturii.

CITEȘTE ȘI                    -                 EXCLUSIV Singurul motor economic al României. Nu e vorba de IT sau de construcții / Chirieac: Extraordinar! Asta e o informație!

Florin Barbu: Două luni, nu cumpărați produse din import

Florin Barbu și-a exprimat speranța că va reuși să facă acest lucru și a venit cu un mesaj pentru români, cărora le-a recomandat ca timp de două luni să achiziționeze din supermarketuri doar produse românești.

„Credeți că veți reuși?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Sunt sigur că voi reuși, pentru că așa este corect. Produsele din import nu se pot bate pe calitate și pe etichetă cu cele din România, iar consumatorii români sunt sigur că vor înțelege asta și vor cumpăra produse românești. Eu vreau să transmit românilor următorul lucru: Două luni, nu cumpărați produse venite din import!

Cea mai importantă punte se creează între producător și consumator. Dacă acesta din urmă cumpără produse românești, bineînțeles că îl ajută pe producător“, a zis ministrul Agriculturii.

CITEȘTE ȘI                 -                EXCLUSIV România, cel mai mare producător și exportator de pui din UE. Ministrul Agriculturii, detalii mai puțin cunoscute / video

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

florin barbu
ministrul agriculturii
supermarketuri
marca proprie
producatori romani
